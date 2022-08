Suomalainen raskas kranaatinheitin nähty Ukrainan armeijan käytössä – tästä syystä se on erinomainen ase

Kyseessä on 120 millimetrin putkella varustettu raskas kranaatinheitin 120 KHR 92.

Sota-asiantuntija ja aktiivinen sotabloggari Petri Mäkelä kertoo, että kranaatinheitin on helppo tunnistaa Suomen puolustusvoimien kalustoksi.

Mäkelä arvioi, että kyseinen kranaatinheitinmalli on varmasti parhaimpia vedettäviä kranaatinheittimiä, mitä maailmasta löytyy.

– Ei mikään kevyin, mutta maineeltaan tarkka. Kykenee hyvään tulinopeuteen ja kantama on noin seitsemän kilometriä. Ei mitenkään ihmeellinen ase, mutta ajaa asiansa.

Ihmeelliseltä kranaatinheitin ei tosiaan vaikuta, jos sitä verrataan esimerkiksi yhdysvaltalaisvalmisteisiin HIMARS-raketinheitinjärjestelmiin, joilla Ukraina on saanut suurehkoja taisteluvoittoja.

Sitä, kuinka monta heitintä Suomi on antanut Ukrainan käyttöön, ei ole julkisesti tiedossa. Puolustusvoimien mukaan kyseisiä kranaatinheittimiä on heillä varastossaan satoja.

Kätevä käyttää esimerkiksi kuorma-autosta, pakata kyytiin ja jatkaa matkaa

Mäkelän tietojen mukaan 120 KHR 92 -kranaatinheitin on tehokkaimmillaan jalkaväkeä, kevyitä ja panssaroimattomia ajoneuvoja, ampumapesäkkeitä sekä rakennuksia vastaan. Erikoisvarusteilla ja sopivilla kranaateilla varustettuna se voi toimia jopa panssarivaunuja vastaan.

Mäkelä on myös nähnyt Ukraine Weapons Trackerin jakamat kuvat kranaatinheittimestä ja arvioi niiden perusteella, että heitin on Ukrainan merijalkaprikaatin harjoituskäytössä.

– Se on moottoroitu yksikkö. Ilmeisesti Ukraina käyttää kyseistä kranaatinheitintä kuorma-autosta tai pakettiautosta. Purkavat sen autosta, ampuvat, pakkaavat auton kyytiin ja liikkeelle.

– Taitava kranaatinheitinryhmä pystyy noita (kranaatinheittimiä) soveltamaan käyttöön. Ymmärsin, että Ukrainassa on käytetty samantyyppistä tulenjohtojärjestelmää kuin Suomessa eli nuo ohjainlaitteet ovat hyvin helposti opetettavissa heille.

Ammuksia saatavilla lähes joka paikasta

Mäkelä kertoo, että 120 KHR -kranaatinheittimeen soveltuva 120 millimetrinen kranaatti on melko yleinen maailmalla.

– Sitä löytyy käytännössä kaikkien länsivaltojen asevarastoista. Sama kaliiperi on käytössä lähes joka paikassa. Ukraina pystyy valmistamaan niitä tarvittaessa itsekin. Se on sen verran yksinkertainen ammus.

Itsessään kranaatinheitinkin on teknisesti sen verran yksinkertainen, että huoltoa aseelle löytyy varmuudella, Mäkelä sanoo. Siinäkin mielessä heitin on tehokas Ukrainalle, kun varaosista on pulaa.