Näin venäläisiä houkutellaan sotaan: Miljoona ruplaa, elinikäinen eläke ja kylpylämatkoja

Koska sotilaita Ukrainaan tarvitaan lisää, Venäjän eri alueille on jo useiden kuukausien ajan muodostettu niin sanottuja nimipataljoonia, jotka on nimetty kaupunkien ja historiallisten henkilöiden mukaan.

Yrittäessään taivutella ihmisiä liittymään pataljoonaan sotilaskomentajat kiertävät aluetta ja puhuvat työntekijöille. He lupaavat vapaaehtoisille yli miljoona ruplaa (noin 16 000 euroa) kuuden kuukauden palveluksesta, elinikäistä eläkettä perheenjäsenille ja palveluksen suorittaneelle sekä helppoa pääsyä yliopistoihin Ukrainassa olleiden lapsille.

– Pataljoonan tehtävänä on antaa logistista tukea sotilasyksikölle. Rekrytoimme kokkeja, hitsaajia, sähköasentajia, kuljettajia, kylpyhuonehenkilökuntaa, pesulahenkilökuntaa ja niin edelleen. Työpaikkoja on itse asiassa paljon, ja ne liittyvät kaikki logistiikkaan, kertoi äänitallenteella sotilaskomentaja Sergei Mikov.

– Kuten olemme jo sanoneet, kyse on logistisesta tuesta, Mikov vielä toisti puheessaan.

Kuolemantapauksissa elinikäinen eläke

Pataljoonaan voi Mikovin mukaan liittyä kuka tahansa terve mies, joka on iältään 18-60 vuotta.

– Kun vapaaehtoiset ovat palvelleet kuusi kuukautta ja palanneet kotiin, heidät palkataan välittömästi takaisin nykyisiin työpaikkoihinsa. Halutessaan he voivat kuitenkin jatkaa palvelustaan sopimuksensa päättymisen jälkeen, Mikov lupasi.

– Jos vapaaehtoisen perheessä on monta lasta, alueellamme on tällaisia tapauksia, maksu on ollut 15 miljoonaa ruplaa (noin 240 000 euroa) Mikov sanoi.