Puolustusvoimat löysi Venäjän suurhyökkäyksestä kaksi kriittistä iskutapaa, joista Suomen puolustuksessa tulee ottaa oppia

Venäjän armeijan epäonnistumisen syitä on arvioitu valtavasti.

Tällaista sodankäyntiä vastaan on kehitetty paikallispuolustus. Paikallisjoukot kattavat koko maan, Mäenpää linjaa. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta kymmenillä paikkakunnilla 24.2.–10.3.

"Takaisin maastoon, ei vain tienvarteen"

Paikallispuolustus on parhaillaan murroksessa. Kenraali Välimäen mukaan perinteisestä paikallispataljoonasta kasvaa aiempaa suurempi kokonaisuus. Tulivoimaa ja liikkuvuutta lisätään.

Ukrainan sodasta on saatu oppia, mutta "sitä ei pidä apinoida", Välimäki sanoo.

– On funtsittava. Pitää olla viisautta.

– Paikallispuolustuksen ydin on siinä, että haasteet ja taistelut pyritään ratkaisemaan paikallisesti. Takaisin maastoon, ei vain tienvarteen. Katsotaan, missä on hyvä paikka tapella.

"Miksi Venäjä ei toiminut kuin on ajateltu?"

Majuri Mäenpään "iso analyysi" Venäjän suurhyökkäyksestä on, että Venäjä ei aluksi sotinut niin kuin se harjoitteli.

– Miksi Venäjä ei toiminut kuin on ajateltu? Nähtiin, etteivät he onnistuneet. Sitä alkaa miettimään, onko kaikki arvioitu väärin (Venäjän suhteen).

Sittemmin Venäjän armeijaa on Mäenpään mukaan kehitetty taistelemaan pienemmissä alueellisissa kriiseissä. Tätä oppia on testattu käytännössä esimerkiksi Georgiassa vuonna 2008 ja Itä-Ukrainassa vuodesta 2014 alkaen.

Venäjä palannut "toimi kuten harjoittelet" -ajatteluun

Venäjän toiminnassa on nähtävissä muutoksia sitten sodan alkupäivien.

Alkuvuodesta Venäjä on jälleen ryhtynyt uusiin, maantieteellisesti laajoihin hyökkäyksiin. Ukrainan puolustus on kuitenkin kestänyt ja Venäjä on kärsinyt katastrofaalisiksi kuvailtuja tappioita. Läpimurtoja ei ole raportoitu.