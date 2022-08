"Putinin ase on nälkä" – Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan kulunut pian puoli vuotta – tutkija kertoo, miksei sodan päättyminen ole näköpiirissä

– Ei diktatuurilla ja Putinilla mitään kiire tällä hetkellä ole. He odottavat, että länsimaiden tuki ja ristiriidat alkavat tökkiä.

Toisaalta sodan pitkittyminen on yllättävää, koska Venäjä pyrki nopeaan voittoon ja monet uskoivat Ukrainan nopeaan taipumiseen. Laaksonen sanoo, että sodassa eletään nyt uuvutussodan vaihetta.

Rakoileeko länsimaiden yhtenäinen linja Venäjää vastaan?

YK:n pääsihteeri António Guterres on sanonut, että nälänhädän estämiseksi venäläisten lannoitteiden ja maataloustuotteiden tulisi päästä maailman markkinoille esteittä . Osa YK:n jäsenmaista ei ole tuominnut Venäjän sotatoimia.

– Putinin ase on nälkä. Sitä käytetään hyvin hyväksi. On maita, jotka eivät ole tuominneet Venäjän hyökkäystoimia. Siellä eletään arkea, jossa ihmisiä lähinnä kiinnostaa oma turva ja rauha siellä. Sota on Euroopassa lähellä, mutta tuhansien kilometrien päässä ei samalla tavalla tunteellisesti reagoida tähän, Laaksonen sanoo.