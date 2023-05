Brittitiedustelu: Venäjän ilmavoimat aikoo koota "Myrsky-eliittiyksikön" – tällainen se on

Yksikön koodinimi on Britannian mukaan venäjänkielinen sana "Shtorm", joka tarkoittaa myrskyä.

Lentoyksikön kalustokoostumus viittaa Britannian mukaan siihen, että sen tarkoituksena on pääasiassa hyökätä maakohteita vastaan.

Brittiarvio on, että yksikön muodostaminen alleviivaa sitä, miten Venäjä itse suhtautuu omiin vakinaisiin ilmavoimiinsa, joka on Britannian mukaan "ankarasti alisuorittanut ydintehtävissään" eli ukrainalaislinjoja vastaan hyökkäämisessä.

"Venäjä jätti tekemisen puolitiehen"

Yksi Ukrainan sodan suurimmista yllätyksistä on ollut se, ettei Venäjä ole kyennyt saavuttamaan ilmaherruutta Ukrainan taivaalla.

Venäjän ilmavoimien toiminta on näyttänyt kummalliselta esimerkiksi Yhdysvaltojen viime vuosikymmenien sotilasoperaatioihin verrattuna.

Venäjän ja Yhdysvaltain suhde ilmaherruuteen on kovin erilainen, sanoi everstiluutnantti Lasse Louhela Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen ilmasotaopin opetusryhmästä MTV Uutisille viime elokuussa.

– Niissä on selvä ero. Länsimaisessa ajattelussa lähdetään siitä, että ilmaherruuden kautta luodaan edellytykset muille operaatioille. Venäjällä ilma-ase on jopa alisteinen maaoperaatiolle. Tavoitteena ei edes ole täydellinen ilmatilan hallinta, Louhela kertoo.

Vaikka Venäjän ja lännen ilmasotaopeissa on selviä periaatteellisia eroja, niin siitä huolimatta MPPK:n Louhelan mukaan on ollut "erikoista", ettei Venäjä ole pystynyt lamauttamaan Ukrainan ilmapuolustusta.

