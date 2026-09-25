Yhdysvaltain puolustusministeriöllä oli oikeus asettaa tekoäly-yhtiö Anthropic mustalle listalle, linjaa vetoomustuomioistuin.

Kiista alkoi helmikuussa, kun Anthropic linjasi, ettei se anna maan puolustusministeriön käyttää yhtiön teknologiaa ilman rajoitteita.

Anthropic ei ole antanut käyttää tekoälymallejaan ihmisten joukkovalvonnassa tai täysin autonomisissa asejärjestelmissä. Yhtiön mukaan järjestelmien käyttö massavalvontaan olisi ristiriidassa demokraattisten arvojen kanssa.

Puolustusministeri Pete Hegseth sanoi nimeävänsä Anthropicin toimitusketjuriskiksi kansalliselle turvallisuudelle.