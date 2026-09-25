Yhdysvaltain puolustusministeriöllä oli oikeus asettaa tekoäly-yhtiö Anthropic mustalle listalle, linjaa vetoomustuomioistuin.
Kiista alkoi helmikuussa, kun Anthropic linjasi, ettei se anna maan puolustusministeriön käyttää yhtiön teknologiaa ilman rajoitteita.
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Anthropic ei ole antanut käyttää tekoälymallejaan ihmisten joukkovalvonnassa tai täysin autonomisissa asejärjestelmissä. Yhtiön mukaan järjestelmien käyttö massavalvontaan olisi ristiriidassa demokraattisten arvojen kanssa.
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Puolustusministeri Pete Hegseth sanoi nimeävänsä Anthropicin toimitusketjuriskiksi kansalliselle turvallisuudelle.