Putin ei maininnut Prigozhinin kuolemaa puheessaan – MTV seuraa sotaa

Sotaa edeltävien vuosien kaltaisia suuria juhlallisuuksia tai kokoontumisia ei pääkaupungissa Kiovassa olla järjestämässä, mutta maassa voidaan yhä järjestää paikallisempia ja pienimuotoisempia tapahtumia. Esimerkiksi Kiovan pormestari Vitali Klitshko on etukäteen vedonnut ihmisiin, että ilmaiskuista varoittavia sireenejä kuunneltaisiin itsenäisyyspäivänä entistä herkemmällä korvalla, jos Venäjä päättää tehdä ohjusiskuja Ukrainan merkkipäivänä.

Täysin huomaamattomaksi Ukrainan 32. itsenäisyyspäivä ei kuitenkaan jää. Kiovan pääkatu on itsenäisyyspäivän alla osin suljettu, sillä kadulle on saavutettujen voittojen merkiksi asetettu esille Venäjän taisteluissa tuhoutunutta sotakalustoa.

23.40: Wagner-ryhmä: Prigozhin on kuollut

– Jevgeni Viktorovitš Prigozhin , Wagner-ryhmän johtaja, Venäjän sankari, todellinen isänmaan isänmaanystävä, kuoli Venäjän pettureiden toimien seurauksena. Mutta helvetissäkin hän on paras! Kunnia Venäjälle, kanavalla kirjoitetaan.

Rosaviatsia on julkaissut lentokoneessa olleiden seitsemän matkustajan sekä kolmen miehistön jäsenten nimet.

Ukrainan mukaan lentokoneen maahansyöksy on signaali Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta Venäjän eliitille.



– Prigozhinin ja Wagnerin komentajan näyttävä eliminointi kaksi kuukautta vallankaappausyrityksen jälkeen on signaali Putinilta Venäjän eliitille ennen vuoden 2024 vaaleja: Varokaa! Epälojaalisuus on yhtä kuin kuolema, kirjoitti Ukrainan presidentin avustaja Myhailo Podoljak sosiaalisessa mediassa.