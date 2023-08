ISW: Putin "lähes varmasti" määräsi Prigozhin koneen ammuttavaksi

ISW on arvioinut aikaisemmin, ettei Putin todennäköisesti määrää Prigozhinia tapettavaksi, koska hän pelkää Wagner-ryhmän jäsenten reaktiota. Tuo lausunto on nyt "mitätöity", ISW myöntää.

– Putin on saattanut todeta, että hän on riittävissä määrin erottanut Prigozhinin Wagner-ryhmästä ja voi tappaa Prigozhinin ilman, että tekee tästä Wagner-ryhmän silmissä marttyyrin, ISW kirjoittaa.

Wagnerilla rahapula?

Prigozhinin koneen väitetty alas ampuminen on ISW:n mukaan todennäköisesti Putinin julkinen yritys osoittaa, kuka on pomo. Samalla hän kosti sen nöyryytyksen, jonka Wagner-ryhmän aseellinen kapina 24. kesäkuuta aiheutti presidentille ja Venäjän puolustusministeriölle, ISW kirjoittaa.

Ylittikö Prigozhin punaisen linjan?

Prigozhinin kesäkuun kapinan päättymisen jälkeen presidentti Putin väitti, että Kreml on rahoittanut Wagnerin toiminnan kokonaisuudessaan. On epäselvää, onko tuo rahoitus jatkunut kapinasta huolimatta, ja jos on, niin missä määrin. Putin on kutsunut Prigozhinia maanpetturiksi.