Suomen Sisu-panssarit tallentuivat kameralle Ukrainassa – suomalaisupseeri tylynä: "Kertoo karua kieltään siitä, miksi tappiot kasvavat"

– Kuljetuspanssarivaunujen käyttö suora-ammuntatulen alla on aika huonoa taktiikkaa. Ei kannata ihmetellä, ettei hyökkäys etene ja että tappioita tulee. Kyse on ikävä kyllä puutteellisesta osaamisesta, Mäenpää kirjoittaa.

Kuvamateriaalin perusteella Venäjän ja Ukrainan kalustotappioita laskevan Oryxin mukaan Ukraina on menettänyt yhteensä seitsemän Sisu XA-185 -panssariajoneuvoa. Näistä viisi on tuhoutunut, yksi vaurioitunut ja hylätty ja yksi jäänyt venäläisten käsiin.

Suomi on kertonut useista apupaketeista Ukrainalle, mutta ei ole yleisesti ottaen kertonut luovutetusta taisteluvarustuksesta yksityiskohtia. Ei siis ole täyttä varmuutta siitä, että Ukrainassa aiemminkin kuvatut suomalaisvalmisteiset Sisu XA-185S -panssariajoneuvot ovat Suomen lahjoittamia. Ainakin Tanskalla on aiemmin ollut käytössään Sisu XA-185S -panssareita.

Koulutus ei riitä

Mäenpää on myös aiemmin kritisoinut tapaa , jolla Ukraina on vaikuttanut käyttävän esimerkiksi taistelupanssarivaunuja .

Neuvostoliiton ja modernien länsimaisten armeijoiden johtamiskulttuurien keskeisenä erona on pidetty sitä, että siinä missä Neuvostoliiton versiossa johto on keskitetty harvojen käsiin, on länsiarmeijoissa alemmilla komentajilla enemmän päätösvaltaa.

Johtaminen on esillä myös New York Timesin keskiviikkona julkaisemassa artikkelissa, jossa länsi- ja yhdysvaltalaisviranomaiset katsovat, että Ukraina on sijoittanut hyökkäysjoukkonsa huonosti, mikä on yksi syy siihen, miksei vastahyökkäys ole edennyt odotusten mukaisesti.