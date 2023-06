Puiden halailu tekee oikeasti hyvää terveydelle? Luonnosta saatavat mikrobit voivat suojata jopa Alzheimerin taudilta

Sairastuminen on epätodennäköisempää maaseutumaisessa ympäristössä

Uute Scientificin toimitusjohtaja Kari Sinivuori nostaa esille myös sen, että kun ihossa on immuunijärjestelmän häiriötila – yleensä jonkinlainen tulehdus, niin iho ei ole niin kaunis.

– Kun luontoaltistusta lisätään iholle joko niin, että olet luonnossa tai mikrobitiivisteen muodossa, ihon immuunitilanne rauhoittuu, suojakerroin paranee ja sillä on ihan selkeät kosmeettiset vaikutukset, Sinivuori kertoo.

Vähäinen luonnossa liikkuminen on yhteydessä myös muihin vakavampiinkin sairauksiin, kuten astmaan, ykköstyypin diabetekseen, tulehduksellisiin suolistosairauksiin, mielenterveyshäiriöihin, masennukseen, Alzheimerin tautiin sekä MS-tautiin.

Sinivuoren mukaan onkin nähtävissä selkeitä eroja siinä, kuinka paljon rikkaampaa mikrobisto on maaseudulla kuin kaupungeissa.

– Sitä kautta sairastuminen on epätodennäköisempää maaseutumaisessa ympäristössä kuin kaupunkiympäristössä, Sinivuori kertoo viitaten tutkimuksiin.

Mikrobiuutteesta apua mikrobiston täydentämiseen?

Kari Sinivuori kertoo, että viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun tekniikka on kehittynyt, on pystytty tunnistamaan mikrobioston suuri vaikutus ja siltä pohjalta Suomessa on tehty keksintökin.