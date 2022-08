Metsän mikrobeilla rikastettu hiekkalaatikko voi parantaa lasten immuunijärjestelmää – ainakin kaksi päiväkotia kiinnostunut kokeilemaan

Päiväkoti-ikäisten lasten immuunijärjestelmä voi tehostua leikkimällä hiekkalaatikossa, jonka hiekkaa on rikastettu luonnonmateriaaleilla. Asia selviää tuoreesta Luonnonvarakeskuksen (Luke), Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta.

– Tutkimuksen taustalla on ongelma, että nykyään kaupunkisuunnittelussa eristäydytään luonnosta ja ihmiset eivät enää kohtaa luonnon mikrobeja, tutkijatohtori Marja Roslund Lukesta sanoo.

Yhtenä syynä on pidetty riittämätöntä kosketusta monimuotoiseen luontoon, mikä yksipuolistaa elimistön mikrobistoa.

– Olemme aiemmassa päiväkotitutkimuksessamme todenneet, että lasten on tärkeää altistua luonnon mikrobeille. Se voi parantaa heidän immuunipuolustuksensa säätelyä.

Hiekka kestää lasten leikit ja tallomiset

Roslundin mukaan luonnonmateriaaleilla rikastettu hiekka vaikuttaa olevan yksinkertainen ja toimiva ratkaisu ympäristön mikrobiologisen monipuolisuuden lisäämiseksi. Lasten leikkipaikoilla hiekka on erityisen näppärä materiaali, koska se kestää tallomista ja rajuakin leikkiä toisin kuin vaikkapa istutettu kasvillisuus.

– Rikastettua hiekkasekoitetta voi heittää periaatteessa mihin vain. Leikkipaikoilla hiekka on luonnollinen materiaali, jota siellä yleensä on muutenkin.

Jo ainakin kaksi päiväkotia on kiinnostunut soveltamaan tutkijaryhmän ajatuksia käytännössä.

– Espoosta yksi päiväkoti on ollut meihin yhteydessä ja kysynyt neuvoja. Lisäksi Lahdessa on päiväkoti, jossa juuri tätä rikastettua hiekkaa on käytetty, Roslund kertoo.