Kaupungit muuttuvat pätseiksi: Kaupungeissa pitäisi varautua paremmin lämpöaaltojen ja muiden äärisäiden yleistymiseen

Myrskyjä, tulvia ja kuivuutta

Viherkatot yksi ratkaisu

– Viherkatto vähentää lämpötilan siirtymistä katolta sinne rakennukseen eli se on lämmitin ja toisaalta ilmastointi. Siinä on molemmat aspektit. Ne ovat hienoja ja ekologisesti tärkeitä, arvioi Niemelä.

Kaupunkiluonnon merkitys kasvaa

– Luonto ja ihminen ovat terveydeltään suhteessa toisiinsa. Meidän täytyy olla terveitä ja luonnon täytyy olla terve, jotta me olemme yhdessä terveitä. Kyseessä on melko uusi käsite "yksi terveys", enlanniksi "one health". Emme pysty pitämään itseämme terveinä fyysisesti eikä henkisesti, jos luontokaan ei ole terve. Näiden kahden asian terveys on yhteinen terveys. Tähän kokonaisuuteen vaikuttaa nyt ilmastonmuutos, pohtii Niemelä.