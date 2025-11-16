Poliisi tutkii Yhdysvalloissa erikoista tilannetta, jossa osallisina olivat koira ja isäntä.

Poliisi sai Yhdysvalloissa Pennsylvaniassa erittäin oudon tehtävän viime tiistaina.

Poliisi löysi tehtävällä 53-vuotiaan miehen, jota oli ammuttu selkään. Epätavallisen tapauksesta tekee se, ketä mies syytti ampumisesta.

Uhri kertoo olleensa puhdistamassa asettaan. Hän oli asettanut aseen sängylle ja istahtanut myös itse samaiselle sängylle.

Yllättäen hänen koiransa oli hypännyt sängylle. Koiran pomppimisen seurauksena miehen haulikko laukesi ja hän sai osuman. Tapauksesta uutisoi live5news -verkkosivuillaan.

Kaikki tapauksen yksityiskohdat eivät ole vielä selvillä. Ei ole täyttä varmuutta siitä, oliko koiran tassu jäänyt jumiin liipaisimen kohdalle siten, että varmistin oli poissa käytöstä.

Poliisi pohtii myös, että onko aseessa ollut mahdollisesti jonkinlainen vika, joka on mahdollistanut sen laukeamisen koiran pomppiessa.

Uhrin poika oli soittanut hätänumeroon. Mies kiidätettiin sairaalaan ja hän joutui leikkaukseen vammansa takia.

Poliisin mukaan tapaus vaikuttaa vahingolta, mutta tilannetta tutkitaan edelleen.