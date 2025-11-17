Juuri nyt Avaa

Sika vaikuttaa loukkaantuneen vähintään lievästi miinan räjähdyksen seurauksena, mutta sen tilasta ei ole tietoa.

Videon tarkasta kuvauspaikasta ei ole tietoa, mutta video on jaettu "luotetuissa sosiaalisen median lähteissä", Telegraph kertoo.

Droonivideolla venäläiset sotilaat etenevät rintamalla, kun he kohtaavat sian. Kohti kävelevät sotilaat saavat eläimen hätääntymään, jolloin se lähtee juoksemaan ja astuu välittömästi miinaan, joka räjähtää voimalla vain noin kahden metrin päässä sotilaista. Räjähdys saa sotilaat vaihtamaan suuntaa.

Etulinjoista vetäytyneiden ukrainalaisten jättämä miina räjähti, kun vapaana liikkuva sika astui siihen juuri ennen venäläisjoukkoja.

Venäjä sanoi lauantaina vallanneensa kaksi kylää Zaporizhzhjan alueella Zaporizhzhjan kaupungin itäpuolella. Tämä uhkaa nyt enemmän Orihivin ja Huliaipolen pikkukaupunkeja.