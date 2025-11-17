Etulinjoista vetäytyneiden ukrainalaisten jättämä miina räjähti, kun vapaana liikkuva sika astui siihen juuri ennen venäläisjoukkoja.
Vapaana liikkuva sika näyttää pelastaneen ainakin yhden venäläissotilaan hengen Ukrainassa. Asiasta uutisoi muun muassa Telegraph.
Droonivideolla venäläiset sotilaat etenevät rintamalla, kun he kohtaavat sian. Kohti kävelevät sotilaat saavat eläimen hätääntymään, jolloin se lähtee juoksemaan ja astuu välittömästi miinaan, joka räjähtää voimalla vain noin kahden metrin päässä sotilaista. Räjähdys saa sotilaat vaihtamaan suuntaa.
Videon tarkasta kuvauspaikasta ei ole tietoa, mutta video on jaettu "luotetuissa sosiaalisen median lähteissä", Telegraph kertoo.
Uutismedian mukaan kyseessä on vetäytyvien ukrainalaisjoukkojen jättämä miina. Video on jaettu lauantaina 15. marraskuuta, Telegraph kertoo.
Lue myös: Nato-maa evakuoi asukkaitaan – räjähdysvaara: "Tilanne erittäin vakava"
Sika vaikuttaa loukkaantuneen vähintään lievästi miinan räjähdyksen seurauksena, mutta sen tilasta ei ole tietoa.