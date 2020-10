Luontoaltistus suojaa lapsia sairauksilta – metsäpohjan tuominen päiväkodin pihalle paransi lasten vastustuskykyä

Myönteisiä vaikutuksia jo kuukaudessa

Päivittäiset luontoretket tuovat samat terveyshyödyt

Aikuisetkin hyötyvät luontokosketuksesta

– Jotkut sanovat, että aikuisena on liian myöhäistä ja monet muut sanovat, ettei ole liian myöhäistä. On tutkimuksia, joissa on osoitettu, että maahanmuuttajilla, jotka tulevat maista, joissa näitä puolustusjärjestelmän häiriöitä ei juurikaan ole, niitä alkaa esiintyä sitä enemmän, mitä kauemmin ihmiset ovat olleet korkean elintason maassa, jossa päivittäinen luontokosketus puuttuu. Tämä antaa olettaa, että aikuisillakin luontokosketuksesta on huomattavaa hyötyä, uskoo Sinkkonen.