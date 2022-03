Huonekasveista paljastui uusi hyöty – jo muutama kodissa riittää

Jo ennestään tiedetään, että monimuotoisten mikrobilajistojen keskellä kasvaminen on hyväksi lapsen immuunijärjestelmän kehittymiselle. Maatiloilla kasvavilla lapsilla on kaupunkilaislapsia pienempi riski sairastua esimerkiksi astmaan. Tieto on innostanut tutkijoita viemään kaupunkikoteihin metsästä tuotua multaa.