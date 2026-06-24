Äskettäin hyväksytyn lauselman mukaan presidentti Donald Trumpin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille Iranissa, jos ne jatkuvat yli 60 päivää.
Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt päätöslauselman, jolla pyritään rajoittamaan presidentti Donald Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan.
Senaatti hyväksyi päätöslauselman tiistaina niukasti äänin 50–48. Edustajainhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa.
Lauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa.