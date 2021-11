Prinssi Harry palaa kenties Iso-Britanniaan ilman perhettään – viimeinen mahdollisuus viettää joulu kuningattaren kanssa?

Prinssi Harry on mahdollisesti matkustamassa Yhdysvalloista Iso-Britanniaan, mutta jälleen ilman perhettään.

Marie Claire -julkaisun mukaan Harryn ja tämän vaimon herttuatar Meghanin saapumisesta Britanniaan on huhuttu jo kuukausitolkulla. Syyksi on uumoiltu parin tyttären Lilibetin kastejuhlaa, mutta näillä näkymin ainakin Harryn tuovat entiseen kotimaahansa kuningatar Elisabetin terveyshuolet.

Viimeinen mahdollisuus viettää joulu kuningattaren kanssa?

OK! Magazinen haastatteleman lähteen mukaan prinssi Harry on mennyt isoäitinsä sairastelun myötä "paniikkitilaan" ja suunnittelee pikaista vierailua.

– Harry on ollut häneen (kuningattareen) yhteydessä taukoamatta, lähettäen viestejä ja hoivapaketteja. Mutta Harrysta tuntuu, ettei se ole tarpeeksi ja hän haluaisi olla hänen vierellään, lähde kertoo.

Herttuatar Meghanilla on ollut ylä- ja alamäkensä kuninkaallisen perheen ja Britannian lehdistön kanssa, minkä johdosta hän on tehnyt selväksi, ettei aio matkustaa Britanniaan lähitulevaisuudessa. Harryn on kerrottu kunnioittavan vaimonsa päätöstä, vaikka se tarkoittaakin, että hän ei voi ottaa perhettään mukaan matkalleen.