Sisäpiirilähde: kuningatar Elisabet jumaloi prinssi Harrya

Prinssi Harry on saattanut vetäytyä kuninkaallisesta roolistaan, mutta hän on edelleen läheinen kuningattaren kanssa. Sisäpiirilähteiden mukaan kuningatar Elisabet on ollut hankalassa välikädessä, koska hän on joutunut etsimään paikkaansa Sussexin herttuapariskuntaa kohtaan kokemaansa sympatian ja jämäkän hallitsijan roolin välillä.