Kuningatar Elisabetin entinen työntekijä avautuu rajusti prinssi Harrysta: "Lopeta uhriutuminen"

Edesmenneen kuningatar Elisabetin lehdistösihteerinä työskennellyt Ailsa Anderson avautuu monarkin lapsenlapsesta prinssi Harrysta. Anderson puhuu uudessa dokumentissa Prince Harry: My Terrible Year kuninkaallisen elämästä ennen kuin Harry tapasi puolisonsa herttuatar Meghanin.

Dokumentissa kerrataan myös muun muassa sitä, kuinka Harryn avoin tilitys BBC:lle keväällä 2025 järkytti Isossa-Britanniassa prinssin hävittyä jälleen kerran oikeudessa turvajärjestelyitään koskien. Anderson, joka tunsi prinssi Harryn jo tämän nuoruudessa, kertoo dokumentin haastattelussa, ettei tunnista tätä puolta hänestä.

– Minun suhteeni sekä kokemukseni prinssi Harrysta on ollut ainoastaan positiivinen. Hän on hyvin lämmin, mukaansatempaava ja ystävällinen, joten minulla on vain lämpimiä muistoja hänestä, todella.

– Luulen, että hän on nyt mahdollisesti tienristeyksessä, mitä hän tekee seuraavaksi?

Anderson kuvailee prinssi Harryn olevan nykyään "liian impulsiivinen" ja epäilee tämän saaneen huonoja neuvoja omalta tiimiltään. Silloin, kun Harry oli vielä osana kuninkaallista perhettä, oli hänen ympärillään Andersonin mukaan hyvin erilaisia neuvonantajia työntekijöinä.

Ollessaan kuninkaallinen aikana ennen Meghania Harry ei olisi Andersonin mukaan voinut tehdä "mitään väärin". Entisen työntekijän mukaan prinssi oli hyvin pidetty kuninkaallisen perheen jäsen, joka mielellään vietti aikaa myös henkilökunnan kanssa.

– Minulla on eteisessäni valokuva, jossa Harry ja minä syleilemme toisiamme naisten vessan ulkopuolella – älkääkä ajatelko tästä mitään. Se oli hauskaa. Hän oli erittäin iloinen päästessään poseeraamaan valokuvassa yhdessä henkilökunnan jäsenen kanssa.

Harry oli Andersonin mukaan "juhlien sielu", kun taas hänen veljensä prinssi William koettiin enemmän vakavana sekä ujona.

Myös lehdistö rakasti Harrya aikanaan Andersonin mukaan: olihan tämä ollut sotilaana Afganistanissa komennuksilla ja luonteeltaan hyvällä tavalla röyhkeä.

– Voin puhua vain omasta kokemuksestani, mutta sellainen hän oli – median lemmikki.

Ailsa Anderson työskenteli kuningatar Elisabetin lehdistösihteerinä 12 vuoden ajan vuodesta 2001 lähtien.Credit: John Rose Photography / Alamy Stock Photo

Keväällä antamassaan haastattelussa monia hämmästytti sekä järkytti erityisesti se, että Harry mainitsi syöpää sairastavan isänsä kuningas Charlesin terveydentilan ja pohti sitä, ettei tiedä "kauan aikaa hänellä on jäljellä".

Anderson arvelee, että kyseinen kommentti sekä Harryn lausunnot koskien perheriitaansa muiden kuninkaallisten sukulaistensa kanssa saattoivat maksaa prinssille lopullisesti perheensä luottamuksen. Mikäli Harry haluaisi joskus palata kuninkaalliseen perheeseen, pelkäisivät sen jäsenet todennäköisesti yksityisten asioiden vuotamista julkisuuteen Harryn kautta.

Entisellä neuvonantajalla oli myös selkeä näkemys siitä, miten Harryn tulisi jatkossa muuttaa toimintaansa.

– Lopeta uhriutuminen ja ala olla tarinan sankari, ala käsikirjoittamaan itse omaa tarinaasi. Luulen ihmisten alkavan kyllästyä siihen, kuinka prinssi Harry luulee koko maailman olevan häntä vastaan ja kuinka kamalaa hänen elämänsä on.

Dokumenttiin on haastateltu myös muita asiantuntijoita. Psykoterapeutti Emma Reed Turrellin mukaan Harryn ego vaikuttaa olevan sen tiellä, että hän voisi todella tehdä toivomansa sovinnon perheensä kanssa.

– Sovinto on täysin mahdollinen, kun molemmat osapuolet kantavat vastuunsa.

Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan menivät naimisiin vuoden 2018 toukokuussa. Vuoden 2020 alussa pariskunta ilmoitti vetäytyvänsä kuninkaallisista velvollisuuksistaan ja he muuttivat saman vuoden keväällä Pohjois-Amerikkaan. Tällä hetkellä Harry, Meghan ja pariskunnan lapset Archie, 6, ja Lilibet, 4, asuvat Kalifornian Montecitossa.

Siitä lähtien, kun Harry jätti hovin taakseen, ovat hänen välinsä kuninkaallisiin sukulaisiin heikentyneet merkittävästi. Keväällä antamassaan haastattelussa Harry avautui, ettei hänen isänsä Charles puhu hänelle. Tiettävästi Harryn isoveli prinssi William ei niin ikään ole puheväleissä pikkuveljensä kanssa.

