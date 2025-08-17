Kuningas Charles ja kuningatar Camilla liikuttuivat kyyneliin – veteraani lausui yllättävät sanat syövästä

Veteraanin tekemä poikkeus käsikirjoituksesta ja maininta syövästä herkisti kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan.

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla osallistuivat perjantaina 15. elokuuta VJ-päivän 80-vuotisjuhlaan Lontoossa. Muistopäivänä juhlitaan Japanin antautumista sekä toisen maailmansodan päättymistä vuonna 1945.

Tilaisuudessa nähtiin hyvin yllättävä sekä koskettava hetki, joka liikutti Charlesin ja Camillan kyyneliin. Lavalle nousi toisessa maailmansodassa palvellut veteraani Yavar Abbas, 105, joka poikkesi ennalta suunnitellusta puheesta osoittaakseen kuninkaalle hyvin henkilökohtaisen viestin, kertoo People.

– Ennen kuin luen otteen, haluan esittää anteeksipyynnön siitä, että poikkean hetkeksi käsikirjoituksesta tervehtiäkseni rohkeaa kuningastani. Hän on täällä rakkaan kuningattarensa kanssa huolimatta siitä, että käy läpi syöpähoitoja, Abbas sanoi ja nosti kätensä hattunsa lippaan kuningasta tervehtiäkseen.

Abbas kertoi olevansa itsekin syövästä selvinnyt. Hän kertoi, että mikäli tieto tarjoaa yhtään lohdutusta, hän on itse ollut syöpävapaa jo 25 vuotta, ja kirvoitti yleisöltä aplodit.

Veteraanin sanat selkeästi osuivat herkkään paikkaan kuningasparin osalta. Charles ja Camilla olivat silminnähden liikuttuneita Abbasin sanoista, kuningatar Camillan pyyhkiessä kyyneleitään nenäliinaan ja Charlesin silmien ollessa myös selvästi kostuneet.

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla liikuttuivat silminnähden veteraani Yavar Abbasin sanoista.The Mega Agency

Kuningatar Camilla pyyhki kyyneleitään.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Kuningas Charles sai syöpädiagnoosin alkuvuonna 2024.The Mega Agency

Charles ja Camilla tervehtivät Abbasia tämän pitämän puheen jälkeen tilaisuuden lavalla ja kuningas istutti veteraanin alas vielä kahdenkeskistä keskustelua varten. Kuninkaallisen perheen virallisella Instagram-tilillä julkaistulla videolla nähdään otteita sekä Abbasin puheesta että tämän henkilökohtaisesta tapaamisesta Charlesin kanssa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kuninkaallistoimittaja Rebeca English julkaisi myös X-tilillään videon siitä, kun Charles ja Abbas tervehtivät toisiaan kahvitilaisuudessa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

76-vuotias kuningas Charles sai syöpädiagnoosin vuoden 2024 alussa. Kuningas oli kärsinyt eturauhasvaivoista ja kävi läpi leikkauksen laajentuneen eturauhasen vuoksi. Leikkauksen yhteydessä tehtyjen tutkimusten perusteella kuninkaalla diagnosoitiin syöpä.

Sitä ei ole tarkennettu julkisesti, mikä syöpä on kyseessä, mutta hovi on vahvistanut, ettei kuningas sairasta eturauhassyöpää. Charles on jatkanut työntekoa aktiivisesti siitä huolimatta, että käy läpi syöpähoitoja.

Myös Charlesin miniällä, hänen poikansa prinssi Williamin vaimolla prinsessa Catherinella diagnosoitiin syöpä alkuvuodesta 2024. Catherinen syöpähoitojen ilmoitettiin päättyneen syyskuussa 2024 ja vuoden 2025 tammikuussa syövän kerrottiin olevan remissiossa. Prinsessa on jatkanut julkisia edustustöitään hiljalleen omassa tahdissaan. Sitä ei ole myöskään kerrottu, mitä syöpää Catherine on sairastanut.