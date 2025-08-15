Prinsessa Anne täytti 75 vuotta – hovi julkaisi hurmaavan kuvan

Prinsessa Anne
Prinsessa Anne täytti 75 vuottaCopyright © 2019 BACKGRID, Inc./All Over Press
Julkaistu 15.08.2025 16:06
Jari Peltola

Iso-Britannian prinsessa Anne täytti 75 vuotta.

Britannian prinsessa Anne juhli 75-vuotispäiväänsä 15. elokuuta. Britannian hovi julkaisi prinsessasta tuoreen kuvan virallisella Instagram-tilillään.

Peoplen mukaan kuvan on ottanut arvostettu valokuvaaja John Swannell, joka on ottanut prinsessasta virallisia kuvia useiden vuosien ajan.

Lehti kertoo, että hyväntuulinen syntymäpäiväotos on napattu heinäkuussa Gatcombe Parkissa prinsessa Annen yksityisasunnossa.

Swannellin tuore muotokuva jatkaa hänen pitkäaikaista yhteistyötään kuninkaallisen perheen kanssa. Hän on ikuistanut otoksiinsa vuosien varrella muun muassa prinsessa Dianan, prinssi Williamin, prinssi Harryn, prinssi Edwardin, sekä edesmenneen kuningatar Elisabetin.

Peoplen mukaan tuore kuva prinsessa Annesta tarjoaa intiimin kurkistuksen hovin ”kovimmin työskentelevään” kuninkaalliseen.

prinsessa AnnePrinsessa Anne puolisonsa Sir Timothy Laurencen kanssa./All Over Press

Tuore kuva on toinen virallinen syntymäpäiväkuva prinsessasta. 8. elokuuta julkaistiin ensimmäinen otos, jossa prinsessa poseeraa yhdessä puolisonsa Sir Timothy Laurencen kanssa.

Lue myös: Prinsessa Annesta 75-vuotispotretti julki – ei aio juhlia

