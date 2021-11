Lähteet: Harry ja Meghan eivät vietä tänäkään vuonna joulua kuninkaallisen perheen kanssa – hovista kohistaan vaikeuksien kanssa painivan kuningatar Elisabetin puolesta

Brittihovin lähteiden mukaan prinssi Harrylla ja herttuatar Meghanilla ei ole aikomustakaan palata Iso-Britanniaan viettämään joulua Harryn kuninkaallisen perheen kanssa. Herttuaparin päätös on aiheuttanut ihmetystä hovissa, sillä 95-vuotias kuningatar Elisabet viettää ensimmäistä jouluaan ilman huhtikuussa menehtynyttä aviopuolisoaan prinssi Philipia . Lisäksi kuningattarella itselläänkin on ollut syksyllä merkittäviä terveysongelmia.

– Perheen joulunvieton suunnitteluun ja logistiikkaan liittyy paljon asioita, joten tietenkin henkilökunta tietää, etteivät Harry ja Meghan ole tulossa. Mikäli he olisivat, he olisivat viestineet siitä perheelle tähän mennessä, eräs lähde kertoo.

– Mutta tämä on hänen majesteettinsa ensimmöinen joulu ilman hänen aviomiestään, joten olisi toivottu, että he olisivat halunneet olla hänen kanssaan.

Harryn ja Meghanin ei uskota osallistuvan myöskään kuningattaren vuosittaiselle joululounaalle brittihovin kuninkaallisten kanssa, joka on pidetty aina Buckinghamin palatsissa. Lähteiden mukaan tänä vuonna lounas todennäköisesti järjestetään poikkeuksellisesti Windsorin linnassa Elisabetin terveydentilan tähden.

Harry ja Meghan eivät ole viettäneet joulua kuninkaallisen perheen kanssa sitten vuoden 2018. Vuoden 2020 tammikuussa pariskunta ilmoitti vetäytyvänsä kuninkaallisesta elämästään ja muuttavansa Pohjois-Amerikkaan. Heillä on kaksi lasta: vuoden 2018 toukokuussa syntynyt Archie sekä kesällä 2021 syntynyt Lilibet . Harry on vieraillut kuluvan vuoden aikana Iso-Britanniassa kahdesti yksin: huhtikuussa hän osallistui isoisänsä Philipin hautajaisiin ja kesällä äitinsä prinsessa Dianan uuden muistopatsaan julkistustilaisuuteen.

– Mikäli se on ensimmäinen kerta, kun he palaavat maahan sitten Megxitin, he vievät kaiken huomion kuningattarelta, ja se tulee olemaan vain kammottavaa.