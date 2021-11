Lepoon määrätty kuningatar Elisabet liiteli helikopterikyydillä Sandringhamin kartanolleen – lääkäreiltä siunaantui lupa viikonloppumatkalle

Daily Mirrorin mukaan kuningatar on mielissään voidessaan matkata Sandringhamiin. Hänen suunnitelmissaan on viettää myös joululoma perheensä kanssa kyseisessä lokaatiossa. Tuleva joulu on kuninkaallisperheelle aikaisemmista poikkeava, sillä tänä vuonna he viettävät kyseistä juhlaa ensimmäistä kertaa ilman kuningattaren edesmennyttä puolisoa prinssi Philipiä.