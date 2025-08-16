Herttuatar Meghanin paljastus prinssi Harryn ruokailutottumuksista kohautti – taustalla kuninkaallinen kielto

Prinssi Harryn inho hummereita kohtaan sai aikaan metakan, mutta se käy järkeen kuninkaallisten ruokailusääntöjen valosa.

Herttuatar Meghanin lifestyle-sarja With Love, Meghan on saamassa jatkoa Netflixissä 26. elokuuta. Meghan jakoi hiljan omalla Instagram-tilillään uuden trailerin sarjan toisesta tuotantokaudesta, jossa nähdään useita otteita tulevista jaksoista.

Trailerissa Meghan puuhastelee ensimmäisen kauden tavoin julkkisvieraiden kanssa muun muassa ruuanlaiton ja koristeiden askartelun parissa. Tulevalla kaudella nähdään trailerin mukaan ainakin malli Chrissy Teigen, Sillä silmällä -ohjelmasta tunnettu stailaaja Tan France sekä keväällä Meghania podcastissaan haastatellut Jamie Kern Lima.

Monet ovat kiinnitäneet huomionsa siihen, että trailerin lopussa Meghan mainitsee puolisonsa prinssi Harryn. Meghan mainitsee, että Harry ei pidä hummereista valmistaessaan niitä kokki José Andrésin kanssa.

– Ja silti menit naimisiin hänen kanssaan, kokki vitsailee trailerissa Meghanin nauraessa tämän kommentille.

Muun muassa X:ssä Meghanin heitto on aiheuttanut kohinaa nettikansan hämmästellessä sitä kuinka voi olla mahdollista, ettei prinssi Harry halua hummeria lautaselleen.

– Prinssi Harry ei pidä hummerista, mitä palatsi teki sille miehelle, eräs kommentoija ihmettelee X:ssä.

Brittihovia lienee toden totta "syyttäminen" asiasta. Äyriäiset nimittäin olivat kiellettyjen ruokien listalla kuninkaallisille, varsinkin ulkomaanmatkoilla korkeamman ruokamyrkytysriskin tähden. Kuninkaallisilla ei ole usein varaa ottaa riskiä, sillä heidän työaikataulunsa ovat kiireiset.

Voi siis olla, että prinssi Harry välttelee hummereita vanhasta tottumuksesta.

Äyriäisten lisäksi brittikuninkaalliset ovat tiettävästi vältelleet muun muassa valkosipulia sekä raakaa sipulia – kuningatar Elisabetin eläessä ne olivat itse asiassa täysin kiellettyjen ruoka-aineiden listalla Buckinghamin palatsissa.

Aiemmin kesällä uutisoitiin, että Harryn ja Meghanin Netflixin kanssa vuonna 2020 solmima sopimus tulee päätökseensä tänä vuonna, eikä sopimusta olla uusimassa. Harry ja Meghan jättivät brittihovin velvollisuuksineen taakseen alkuvuodesta 2020 ja muuttivat Pohjois-Amerikkaan. Pariskunta asuu lastensa Archien ja Lilibetin kanssa Kalifornian Montecitossa.

