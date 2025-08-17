Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen perhe-elämään suuri muutos

Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen perhe vaihtaa maisemaa.

Prinssi William ja prinsessa Catherine lapsineen ovat muuttamassa, kertoo BBC.

Kuninkaallisen perheen uusi koti on Windsorissa sijaitseva kahdeksan makuuhuoneen Forest Lodge -kartano.

Perhe on asustanut niin ikään Windsorissa sijaitsevassa neljän makuuhuoneen Adelaide Cottagessa vuoden 2022 elokuusta lähtien. Nyt Williamin ja Catherinen kerrotaan haluavan perheelleen "uuden alun" uudessa kodissa, sillä viimeiset puolitoista vuotta ovat olleet heille hyvin haastavia Catherinen sairastuttua syöpään.

– Se on mahdollisuus jättää joitakin ikävimmistä muistoista taakse, lähde kertoo.

Williamin ja Catherinen kerrotaan ajattelevan, että Forest Lodge tulee olemaan heidän perheensä pitkäaikainen, pysyvä koti – myös sitten, kun jonain päivänä Williamista tulee kuningas ja Catherinesta kuningatar.

Pariskunnalla on kolme lasta: 12-vuotias prinssi George, 10-vuotias prinsessa Charlotte sekä 7-vuotias prinssi Louis. Kaikki lapset käyvät samaa samaa Lambrookin alakoulua, joka sijaitsee melko lähellä Windsorin kartanoita.

Kuten Adelaide Cottagessa asuessaan, William ja Catherine eivät lähteiden mukaan halua, että Forest Lodgessa asuu vakituisesti heidän työntekijöitään, sillä pari haluaa elää mahdollisimman yksityistä perhe-elämää.

Tässä on prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen perheen uusi koti Forest Lodge. Kuva on otettu vuonna 2018.Credit: Arcaid Images / Alamy Stock Photo

Lue myös: Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen somepostaukseen lipsahti kiusallinen virhe

Lähteiden mukaan William ja Catherine rahoittavat muuttonsa yksityisillä varoillaan ja maksavat kiinteistöstä markkinahintaista vuokraa.

Ennen muuttoaan Adelaide Cottageen perheen virallinen koti oli Kensingtonin palatsissa Lontoon Hyde Parkin laidalla, missä on yhä Williamin ja Catherinen toimisto. Perheellä on myös koti Norfolkin Anmer Hallissa, jossa he asuivat aikanaan vakituisesti ja käyttävät sitä nykyään loma-asuntona.

Perheellä on ollut haasteita vuoden 2024 alusta lähtien. Tuolloin tammikuussa prinsessa Catherine joutui vatsan alueen leikkaukseen, jonka syytä ei tarkennettu. Catherine jäi leikkauksen myötä pitkälle sairauslomalle. Saman vuoden maaliskuussa Catherine kertoi julkisesti, että leikkauksen yhteydessä hän oli saanut syöpädiagnoosin. Sitä, mikä syöpä on kyseessä, ei ole kerrottu.

Saman vuoden syyskuussa Catherine ilmoitti syöpähoitojensa päättyneen, ja alkuvuodesta 2025 kerrottiin prinsessan syövän olevan remissiossa.

Syöpä on vaivannut muutenkin kuninkaallista perhettä. Myös Williamin isä kuningas Charles sai samoihin aikoihin Catherinen kanssa syöpädiagnoosin ja käy läpi syöpähoitoja edelleen. Myöskään Charlesin syövän laatua ei ole tarkennettu julkisesti.

Lue myös: Prinsessa Catherinelta videoviesti yllättäen kesken perheen kesäloman