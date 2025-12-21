Australiassa aiotaan tarkastella poliisin ja tiedustelupalvelun toimintaa Bondi Beachin joukkoampumisen jälkimainingeissa.

Australian pääministeri Anthony Albanese kertoi sunnuntaina lausunnossaan, että hallitus aikoo selvittää, onko poliisilla ja tiedustelupalvelulla "oikeat valtuudet, rakenteet ja prosessit" pitää australialaiset turvassa.

Sydneyssä Bondi Beachin uimarannan alueella tapahtuneessa joukkoampumisessa kuoli viikko sitten ainakin 15 ihmistä. Poliisin mukaan teko kohdistettiin juutalaisyhteisöä vastaan.

Australian yleisradioyhtiö ABC:n mukaan Albanese sanoi, että selvitys valmistuisi huhtikuussa.

– Isisin inspiroima julmuus viime sunnuntaina vahvistaa nopeasti muuttuvaa turvallisuusympäristöä maassamme. Turvallisuusviranomaistemme on oltava parhaassa mahdollisessa valmiudessa reagoimaan, Albanese sanoi ABC:n mukaan.

Australialaismedian mukaan maan poliisista ja tiedustelupalvelusta vastaava sisäministeri Tony Burke on ilmaissut täyden luottamuksensa molempien virastojen työhön ennen iskua ja sen jälkeen.

ABC on aiemmin kertonut lähteidensä pohjalta, että maan tiedustelupalvelu olisi tutkinut nuoremman ampumisesta epäillyn mahdollisia Isis-kytköksiä kuusi vuotta sitten.

"Aika pysyä yhtenäisenä"

Australiassa järjestetään sunnuntaina hiljainen hetki terroriteon uhrien muistamiseksi. Pääministeri Albanese on kehottanut ihmisiä sytyttämään kynttilän uhrien muistolle sunnuntai-iltana tasan viikko ampumisen jälkeen. Lisäksi Bondi Beachilla järjestetään sunnuntaina muistotilaisuus, johon Albanese osallistuu.

Albanese on varoittanut terrori-iskun jälkeen järjestetyistä mielenosoituksista. Niillä pyritään hänen mukaansa kylvämään eripuraa. Hänen mukaansa mielenosoituksia ei tulisi järjestää eikä ihmisten tulisi osallistua niihin.

– Terroristit ovat pyrkineet jakamaan tätä maata, mutta nyt on aika pysyä yhtenäisenä – erityisesti tänä kansallisena muistopäivänä, hän kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Yksi maan tuhoisimpia

Bondi Beachin joukkoampumisesta epäillään isää ja poikaa. 50-vuotias epäilty kuoli paikan päällä poliisin luoteihin, ja 24-vuotias epäilty vietiin kriittisessä tilassa sairaalaan. Ampujia motivoi tiettävästi ääri-islamistinen Isis-ideologia.

Poikaa vastaan nostettiin keskiviikkona syytteet muun muassa 15 murhasta ja terrorismirikoksesta.

Sunnuntain joukkoampuminen on yksi Australian historian tuhoisimpia.

Vuonna 1996 mies surmasi 35 ihmistä Port Arthurissa Tasmanian osavaltiossa. Sen jälkeen Australiassa tiukennettiin aselakeja. Viime vuosina Australiassa on kuitenkin raportoitu, että yksityisomisteisia aseita on yhä enemmän.