Silminnäkijä kertoo kauhunhetkistä Bondi Beachilla, jossa 12 kuoli joukkoampumisessa ja kymmeniä loukkaantui.

Ainakin 12 ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut joukkoampumisessa Sydneyn suositulla Bondi Beach -rannalla Australiassa.

MTV Uutiset seuraa Bondi Beachin kehittyvää uutistilannetta tässä artikkelissa.

Sydneyssä turistina oleva Fin Green kertoo uutistoimisto Reutersin julkaisemalla videolla näkemistään kauhunhetkistä suositulla rannalla. Hän todisti tapahtumia asunnostaan, josta on suora näköyhteys rannalle.

Hän kertoo puhuneensa videopuhelua perheensä kanssa, kun hän kuuli jotain, mikä kuulosti ilotulitteiden paukkeelta.

– Avasin verhot nähdäkseni, mitä tapahtui ja näin, kun vanhempaa naista ammuttiin, Green kertoo Reutersille.

– Sitten näin vanhemman miehen tulevan ammutuksi, ja hän loukkaantui erittäin pahasti. Ihmisjoukko huusi ja juoksi minua kohti, enkä tiennyt mitä tapahtui, Green jatkaa.

Green kertoi juosseensa kotinsa etuovelle, lukinneensa sen nopeasti ja piiloutuneensa makuuhuoneensa vaatekaappiin.

– Kuulin sireenien ulvonnan ja lisää laukauksia ollessani vaatekaapissani, Green kertoo.