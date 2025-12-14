Videolla näkyy, kuinka sivullinen henkilö riistää aseen ampujalta, minkä jälkeen ampuja pakenee.

Uutistoimisto Reutersin julkaisemalla videolla näkyy, kuinka sivullinen henkilö tekee mitä sankarillisimman teon Bondi Beachilla.

12 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut tänään sunnuntaina Australian Sydneyn Bondi Beachilla tapahtuneessa joukkoampumisessa.

MTV Uutiset seuraa tilannetta tässä artikkelissa.

Videolle on tallentunut, kuinka sivullinen, vaaleaan paitaan pukeutunut henkilö hyökkää auton takaa ja käy takaapäin kiinni mustaan t-paitaan pukeutuneeseen ampujaan.

Lyhyen kamppailun päätteeksi sivullinen henkilö saa riistettyä aseen ampujalta, minkä jälkeen hän osoittelee ampujaa aseella.

Ampuja pakenee ja sivullinen henkilö lopulta laskee aseen puuta vasten ja nostaa kätensä ilmaan.

Lopulta video kääntyy kohti läheistä siltaa, jossa toinen tummaan t-paitaan pukeutunut ampuja jatkaa edelleen ampumista.

MTV ei julkaise koko videotallennetta ampumisen uhrien yksityisyyden suojaamisen vuoksi.

"Hän on aito sankari"

Henkensä alttiiksi laittaneen sivullisen teko on saanut Australiassa laajaa ylistystä. New South Walesin, missä Sydney sijaitsee, pääministeri kuvaa miehen toimintaa "uskomattomimmaksi teoksi, minkä olen koskaan nähnyt".

Sivullinen haavoittui australialaismedian mukaan teossa.

– Mies kävelee yhteisöämme tulittavan asemiehen luo ja omakätisesti riisuu hänet aseista, asettaa oman henkensä alttiiksi pelastaakseen lukemattomien ihmisten hengen, sanoi pääministeri Chris Minns.

– Hän on aito sankari, ja minulla ei ole epäilystäkään, että monet ihmiset ovat tänään hengissä hänen rohkeutensa ansiosta.

Myös Australian pääministeri ylisti australialaisia, jotka olivat "juosseet kohti vaaraa auttaakseen toisia".