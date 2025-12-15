43-vuotiaan perheenisän sankaritekoa ylistetään ympäri maailmaa.
Australian terrori-iskussa asemiehen kimppuun hyökännyt mies on tunnistettu. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan kyseessä on kahden tytön isä, Ahmed al Ahmed.
Al Ahmedin vanhempien mukaan parhaillaan sairaalassa toipuvaa miestä ammuttiin useita kertoja olkapäähän.
Epäitsekäs teko on kirvoittanut ylistäviä kommentteja eri puolilla maailmaa.
– Poikani on sankari. Hän on palvellut poliisissa, ja hänellä on luontainen halu suojella ihmisiä, sankarin isä Mohamed al Ahmed kertoi uutistoimisto Reutersille.
Al Ahmedin sankariteko tallentui videolle.
Miehen äiti Malakeh al Ahmed sanoi niin ikään olevansa hyvin ylpeä poikansa toiminnasta.