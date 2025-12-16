Australialaismedia on jo aiemmin kertonut kaksikon mahdollisista Isis-kytköksistä.
Australian pääministeri Anthony Albanese sanoo, että Isis-ideologia näyttää motivoineen Sydneyn epäiltyjä joukkoampujia.
Ainakin 15 ihmistä sai surmansa ja yli 40 haavoittui ampumisessa suositulla uimarannalla Sydneyssä.
Bondi Beachin joukkoampumisesta epäillään isää ja poikaa. 50-vuotias mies kuoli paikan päällä poliisin luoteihin, ja 24-vuotias mies vietiin kriittisessä tilassa sairaalaan.
Albanesen mukaan Australian tiedustelupalvelu oli tullut tietoiseksi nuoremmasta miehestä vuonna 2019, mutta miestä ei tuolloin pidetty välittömänä uhkana.
Albanesen mukaan viranomaisten huomio kiinnittyi mieheen tämän yhteyksien vuoksi.
– Kaksi hänen kanssaan yhteydessä olleista henkilöistä sai syytteet ja joutui vankilaan, mutta häntä ei tuolloin pidetty kiinnostusta herättävänä, Albanese lisäsi.
Sydneyn joukkoampuminen tehtiin sunnuntaina paikallista aikaa hieman ennen iltaseitsemää Bondi Beachin leikkipuiston läheisyydessä.
Alueelle oli kerääntynyt ihmisiä viettämään juutalaisten hanukkajuhlan ensimmäistä päivää.
Poliisin mukaan alueella ja sen läheisyydessä oli ainakin tuhat ihmistä, kun epäillyt avasivat tulen kohti perheitä.
Poliisin mukaan teko kohdistettiin juutalaisyhteisöä vastaan. Tapahtumia tutkitaan terrori-iskuna.
Media: Autosta löytyi Isis-lippuja
Australialaismedia on jo aiemmin kertonut kaksikon mahdollisista kytköksistä äärijärjestö Isisiin.
Australian yleisradioyhtiö ABC kertoi maanantaina lähteidensä pohjalta, että maan tiedustelupalvelu olisi tutkinut Bondi Beachin ampumisesta epäillyn mahdollisia Isis-kytköksiä kuusi vuotta sitten.
Epäillyn uskotaan olleen läheisessä yhteydessä Isisin jäseneen, joka otettiin kiinni vuonna 2019 ja tuomittiin terroriteon suunnittelusta Australiassa.
ABC:n mukaan rikostutkijat uskoivat, että Bondi Beachin kaksi epäiltyä ampujaa olisivat vannoneet uskollisuutta Isisille.
Korkean tason virkamieslähteiden mukaan ampumisesta epäiltyjen autosta löydettiin kaksi äärijärjestö Isisin lippua.
Australia kiristää aselakejaan
Pääministeri Albanese kutsui maanantaina koolle Australian osavaltioiden ja territorioiden johtajia. He olivat yhtä mieltä siitä, että maan aselakeja tulisi kiristää entisestään.
Albanesen kanslian mukana johtajat olivat sopineet selvittävänsä tapoja parantaa ampuma-aseiden omistajien taustojen tarkistamista, mahdollisuuksia estää ulkomaalaisia hankkimasta aselupia sekä rajoittaa laillisten aseiden valikoimaa.
Sydneyn epäillyistä ampujista vanhempi omisti tiettävästi kuusi asetta.
Joukkoampumiset ovat olleet harvinaisia Australiassa sen jälkeen, kun ampuja surmasi 35 ihmistä Port Arthurin kaupungissa vuonna 1996.
Tämä johti laajoihin aselakiuudistuksiin. Näihin kuuluivat aseiden takaisinostojärjestelmä, kansallinen ampuma-aserekisteri sekä puoliautomaattisten aseiden omistamisen rajoittaminen.