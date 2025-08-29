Poliisi selvitti suuren huumevyyhdin – peukkua pois kaduilta noin 200 000 euron edestä

Hämeen poliisi on saanut valmiiksi ison rikostutkinnan koskien alfa-PVP:n levitystä. Neljä henkilöä otettiin kiinni, ja peukkua takavarikoitiin käyttöannoksiksi muutettuna noin 18 000 kappaletta.

Hämeen poliisilaitos tiedottaa siirtäneensä syyteharkintaan huumausainerikoskokonaisuuden, jossa Kanta-Hämeen alueelle levitettiin huomattava määrä alfa-PVP:tä eli niin sanottua peukkuhuumetta.

Tutkinta koski pääosin vuoden 2025 puolella Kanta-Hämeeseen hankittuja huumausaine-eriä ja niiden levittämistä. Peukun lisäksi levitettiin esimerkiksi amfetamiinia ja ekstaasia.

Hämeen poliisilaitoksen rikospoliisi sai viime vuonna tietoonsa, että alfa-PVP oli levinnyt aiempaa vahvemmin huumeidenkäyttäjien keskuudessa. Tiedot peukun leviämisestä saatiin muun muassa huumausaineiden kenttävalvonnan sekä omaisuus- ja väkivaltarikosten tutkinnan yhteydessä.

Tänä vuonna aloitettu tutkintaprojekti eteni huhtikuun lopussa etsintöihin kahdessa Hämeenlinnassa sijaitsevassa kerrostalokiinteistössä.

Etsintöjen yhteydessä poliisi otti kiinni miehen ja naisen sekä takavarikoi satoja grammoja alfa-PVP:tä ja muita huumausaineita.

Iso löytö Helsingistä

Tutkintaa laajennettiin pääkaupunkiseudulle, kun alettiin epäillä, että Hämeenlinnassa takavarikoidut huumeet olisi hankittu sieltä.

Toukokuun puolivälissä poliisi toteutti etsinnät kahteen Helsingissä sijainneeseen kerrostaloasuntoon. Myös näiden etsintöjen lopputuloksena poliisi takavarikoi huomattavan määrän, yli 700 grammaa, alfa-PVP:tä sekä muun muassa amfetamiinia.

Helsingistä otettiin kiinni mies, jonka epäillään olleen muun muassa Kanta-Hämeeseen tässä rikoskokonaisuudessa toimitettujen huumausaine-erien pääasiallinen toimittaja.

Tutkinnan yhteydessä otettiin vielä kesäkuussa kiinni neljäs henkilö, joka kytkeytyy Helsingissä sijaitseviin kahteen asuntoon ja siellä säilytettyihin huumausaineisiin.

Kaikki neljä pääepäiltyä ovat yli 40-vuotiaita.

18 000 takavarikoitua käyttöannosta

Tutkinnan yhteydessä huumausaineita takavarikoitiin Hämeenlinnasta ja Helsingistä keskimääräisen katukauppahinnan perusteella noin 200 000 euron arvosta.

– Yhteensä alfa-PVP:tä takavarikoitiin käyttöannoksiksi muutettuna noin 18 000 kappaletta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Pynttäri kertoo.

Hämeenlinna on viimeisimmissä jätevesitutkimuksessa ollut alfa-PVP:n käytön suhteen listan kärjessä heti Suomen suurimpien kaupunkien jälkeen.

Hämeen poliisi uskoo, että nyt syyteharkintaan saatettavalla rikoskokonaisuudella on vaikutusta Hämeenlinnan seudun osalta myös tulevissa jätevesitutkimuksissa.

Alfa-PVP:n käyttö aiheuttaa liitännäisrikollisuutta

Alfa-PVP eli peukku on voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava psykoaktiivinen aine. Hämeen poliisin havaintojen mukaan se aiheuttaa vielä muita huumausaineita voimakkaammin liitännäisrikollisuutta, mikä johtuu käyttäjillä ilmenevistä sekavuustiloista.

Liitännäisrikollisuuden määrään vaikuttaa myös huumausaineen aiheuttama vahva riippuvuus yhdistettynä sen suhteelliseen kalliiseen grammahintaan.

– Yhden käyttöannoksen hinta ei ole muihin huumausaineisiin verrattuna poikkeuksellisen korkea, mutta yhdistettynä lyhyeen vaikutusaikaan ja vahvaan riippuvuuteen huumausaineen hankinnan tarve on jatkuva. Tämä puolestaan lisää riippuvuuden omaavien henkilöiden riskiä tehdä muun muassa erilaisia omaisuusrikoksia, selventää Pynttäri.

Huumausainerikollisuuden liitännäisrikollisuudella tarkoitetaan usein huumausaineiden käyttöön liittyvää muun tyyppistä rikollisuutta, kuten omaisuus- ja väkivaltarikoksia. Usein esimerkiksi omaisuusrikollisuus liittyy huumausaineiden hankinnan rahoittamiseen.

Nyt tutkitun rikoskokonaisuuden yhteydessä Hämeenlinnan seudun alfa-PVP:n käyttäjiksi ja levittäjiksi profiloituivat sellaiset henkilöt, joilla on jo aiempaa taustaa huumausainerikoksista tai niiden käytöstä.