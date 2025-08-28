Helsingin pormestari: ”Huumausaineiden haitat Helsingissä kasvaneet”

Helsingin kaupungin mukaan katukuvassa näkyvät häiriöt liittyvät pääasiassa huumeiden käyttöön ja siihen liittyvään rikollisuuteen.

Helsingin pormestari Daniel Sazonovin mukaan Helsingin pahentunut huumausainetilanne vaatii uusia toimia kaupungilta.

– Huumausaineiden haitat Helsingin katukuvassa ovat ilmiselvästi kasvaneet. Käynnistämme päihdestrategian laatimisen Helsingin huumetilanteeseen vastaamiseksi. Lisäksi kaupunki on käynnistänyt valmistelun nopeavaikutteisiksi toimenpiteiksi, joiden avulla voidaan vähentää huumausaineiden käytöstä aiheutuvia haittoja, kertoo Sazonov.

Pääkaupunkiseudun kuntien johto tapasi alueiden poliisilaitosten johtoa viime viikolla huumausainetilanteen vuoksi.

Sazonov nosti tiedotustilaisuudessa esiin myös alfa-pvp -huumeen.

Pormestari kohdisti tiedotustilaisuudessa myös viestinsä "jokaiselle helsinkiläiselle", joka käyttää esimerkiksi "viihdekäyttöhuumeita".

– Kyllä jokaisen (tällaisen) helsinkiläisen on kannettava vastuunsa paitsi siitä syystä, että se on laitonta toimintaa, mutta se ylläpitää huumekaupankäynnin ekosysteemiä ja rikollisuutta.

– (He) Ei voi ulkoistaa itseään siitä, että peukun kaltaisten aineiden käyttö lisääntyy ja sitä kautta turvallisuustunne heikkenee.

Huumehavainnot ja väkivalta lisäävät turvattomuutta

Helsingin kaupungin toteuttaman turvallisuustutkimuksen mukaan helsinkiläiset kokevat olonsa yleisesti turvalliseksi kaikkialla Helsingissä.

– Huonojakin kehityskulkuja on. Kokemukset siitä, että turvallisuudentunne heikkenee, täytyy ottaa vakavasti. Tarvitsemme uusia keinoja ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta turvallisuustunne Helsingissä voi parantua, Sazonov sanoo.

Turvallisuustutkimuksen mukaan turvattomuus viikonloppuiltaisin on yleisintä koillisella ja itäisellä lähiövyöhykkeellä, joka ulottuu Vuosaaresta Malmille ja Puistolaan.

Lisäksi turvattomuutta koettiin enemmän Alppiharjussa, Kalliossa ja Vallillassa sekä Helsingin keskustassa viikonloppuiltaisin.

Lue myös: Peukun ja lähisuhdeväkivallan yhteydestä huolestuttava havainto

He kokivat eniten turvattomuutta

Yleisimmin turvattomuutta keskustassa kokevat naiset ja nuorimmat, eli 15-29-vuotiaat vastaajat.

– Omalla asuinalueella nähty väkivalta ja huumehavainnot ovat voimakkaasti yhteydessä koettuun turvattomuuteen viikonloppuiltoina. Lisäksi turvattomuuteen liittyvät aiemmat uhrikokemukset, heikko terveydentila ja vähäinen luottamus muiden asukkaiden apuun, kertoo tutkija Jenni Erjansola Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitietopavelusta.

Poliisiin ja pelastuslaitokseen luottaa noin yhdeksän kymmenestä helsinkiläisestä.

Hieman yli puolet vastaajista arvioi turvallisuuden Helsingissä heikentyneen kolmen vuoden aikavälillä.

Kaupungin tiedotteessa myös huomautetaan, että arvioon saattaa vaikuttaa myös yleinen riskitietoisuus.

Juttua päivitetty kello 14.05 tiedotustilaisuuden annilla.