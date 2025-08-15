Kommentti: Hävisikö Eurooppa jo huumesodan? Viranomaiset yllätettiin housut kintuissa

Asiantuntijat ovat jo yli vuosikymmenen ajan varoitelleet muuntohuumeista ja orastavasta opioidikriisistä. Pelko ja huoli aggressiivisista peukkukäyttäjistä tuntuu yllättävän viranomaiset housut nilkoissa, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Leo Kirjonen.

Peukkuhuume eli alfa-PVP:n käyttö on "ilmestynyt" osaksi Suomen katukuvaa. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen kommentoi MTV Uutisille elokuussa, että "kokonaisuutta ja ilmiötä halutaan ymmärtää".

Mitä kokonaisuudessa on ymmärrettävissä?

Suomen mediakentällä uutisoidaan nyt lähes päivittäin aggressiivisista muuntohuumeiden käyttäjistä. Toimittajat pyrkivät etsimään odottamatta Suomeen ilmaantuneen peukkuhuumeilmiön kohdanneita bussikuskeja, synnytyslääkäreitä tai tavallisia kansalaisia, jotka pelkäävät juuri rantautuneen huumeen aiheuttamia vaaroja ja käyttäjiä.

Aivan uunituoreesta muuntohuumeesta ei kuitenkaan ole kyse.

Euroopan Unionin huumeviraston mukaan alfa-PVP:tä on liikkunut Euroopassa ainakin jo vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2015 ilmestyneessä riskiarviossa ennakoitiin sen mahdollisia lisääviä vaikutuksia rikollisuuteen ja väkivallantekoihin.

Vuonna 2023 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Teemu Gunnar kommentoi MTV:lle muuntohuumeen lisääntyneestä käytöstä. Samana vuonna tyttöystävänsä Siuntiossa hengiltä hakannut mies kertoi poliisikuulustelussa, kuinka veri lensi.

– Kaikki väkivaltarikokseni olen tehnyt Alfa-PVP:n vaikutuksen alaisena. Siitä tulee jumalattoman äkkipikaiseksi ja impulsiiviseksi. Lisäksi siitä tulee vainoharhaiseksi, mies kertoi.

Väkivaltaisuus, äkkipikaisuus, aggressiivisuus ja arvaamattomuus on liitetty aineen käyttöön jo yli vuosikymmenen ajan. Ei ole siis ihme, että kauppareissulla vastaan tuleva katkokävelijä herättää pelkoa.

Ajat muuttuivat

Vuosi 2023 oli monella tapaa tapahtumarikas. Presidentti Sauli Niinistö isännöi viimeistä kertaa itsenäisyyspäivän vastaanoton osuvasti teemalla "Ajat muuttuvat". Opiskelijat osoittivat mieltään koulutusleikkauksia vastaan, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vieraili Suomessa, Israelin ja Hamasin sota alkoi lokakuussa.

Euroopassa ja Suomessa kauhisteltiin Yhdysvalloissa joukkovaeltavia "fentanyylizombeja". Suoratoistopalveluihin ilmestyi koskettava Emily Bluntin tähdittämä Pain Hustlers, joka kertoi lääkeyhtiöiden osin aiheuttamasta opioidikriisistä Yhdysvalloissa.

0:41 Katso myös: Pysäyttävää kuvaa Yhdysvalloista – tätä fentanyyli saa aikaiseksi.

Nyt pari vuotta myöhemmin arvostettu Wall Street Journal -yhdysvaltalaislehti ihmettelee Euroopassa jyllääviä muuntohuumeita. Podcastissa kerrotaan aineiden saavan fentanyylin "näyttämään heikolta". Alfa-PVP, nitatseenit sekä muut muunto-opioidit ovat aiheuttaneet yliannostuskuolemia ja lisänneet väkivaltaa sekä rikollisuutta Euroopassa.

– Olemme eurooppalaisina katsoneet Yhdysvaltojen opioidikriisiä vuosikymmeniä, eikä meillä koskaan ole tällaista ongelmaa ollut. Nähtäväksi jää kuinka haavoittuvainen Eurooppa on opioidiepidemialle, WSJ:n kirjeenvaihtaja Sune Engel Rasmussen kommentoi podcastissä.

Keskitytään vain ketjujen kehittämiseen

Lainsäädännöllä kielletään markkinoille tulleita muuntohuumeita tämän tästä. Valtioneuvosto ilmoitti tämän vuoden huhtikuussa neljästä uudesta nitatseeniyhdisteestä, jotka kiellettiin ja otettiin valvontaan. A-klinikka Oy:n lääketieteellinen johtaja Ulriika Sundell nimitti muuntohuumeita vuoden ensimmäisessä Lääkärilehdessä Troijan hevosiksi, joista kukaan ei tiedä mitä ne aiheuttavat. Sundell lisää, että uusia aineita tulee jatkuvasti, eivätkä laajat huumeseulat edes tunnista kaikkia aineita.

MTV kysyi tammikuussa kansanedustajilta anonyymisti, ovatko he huolissaan lisääntyneestä huumeiden käytöstä. Liki 70 prosenttia vastaajista kertoi olevansa hyvin huolissaan.

Eduskunnassa, sote-valiokunnissa ja mitä erilaisissa johtajiston pöydissä on käsitelty keinoja, joilla huumeiden käyttöä tai huumekuolemia olisi mahdollista estää. Kansalaisaloitteen myötä eduskuntaan edennyt viimeisin keskustelu torpattiin eduskunnassa helmikuussa.

– Käyttöhuonekokeilu edellyttäisi valiokunnan näkemyksen mukaan myös laajempaa kansalaiskeskustelua ja eettistä yhteiskunnallista arviointia, Sosiaali- ja terveysvaliokunta avasi mietinnössään.

Päätöksen mukaan kansalaisten ehdottamien käyttöhuoneiden sijaan tulee keskittyä hoitokäytänteiden ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen sekä matalan kynnyksen palveluihin.

Maaliskuussa ilmoitettiin kuitenkin lähes 200 miljoonan euron sote-säästöjen listasta.

Kansalaiset kaipaavat tekoja

Suomi on erinomainen maa luomaan työryhmiä, joiden tehtävänä on laatia pohdintoja, mietintöjä sekä mitä hienoimmilla nimillä kulkevia raportteja. Vielä parempia olemme siinä, että saamme konkreettisten toimien sijaan aikaiseksi väittelyn siitä, millaisia vaikutuksia mietinnöillä olisi.

Asiantuntijat ovat jo yli vuosikymmenen ajan varoitelleet muuntohuumeista ja orastavasta opioidikriisistä. Pelko ja huoli aggressiivisista peukkukäyttäjistä tuntuu kuitenkin yllättävän viranomaiset housut nilkoissa.

Poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen kertoi heinäkuussa, että "ikävästä alfa-PVP aineesta ja sen vaikutuksista on tärkeää käydä julkista keskustelua".

Kansalaiset ovat jo aloittaneet tämän keskustelun. Tällä hetkellä on kuitenkin epäselvää, tehdäänkö tilanteelle mitään. Korulauseita ilmiön vaarallisuudesta on kuultu jo riittävästi ja sanoista tulisi päästä tekoihin.

Huoli ja pelko on aiheellista, eikä sen ratkaiseminen käy sormia näpäyttämällä.

Tuntuu siltä, että tällä hetkellä kansalaisten tulee pysyä valppaina kauppareissuilla ja pelätä arvaamattomia peukuttajia, ennen mietintöjen ja keskusteluiden loppuunsaattamista.