Miljoonaluokan vyyhti: Rikolliset kärräsivät vaarallista, mutta huonosti tunnettua huumetta Suomeen

Alfa-PVP on piristävä katinoni, vaikutuksiltaan amfetamiinia muistuttava aine. MTV Uutiset on aiemmin uutisoinut lisääntyneestä alfa-PVP:n käytöstä Suomessa ja siihen liittyvien kuolemantapausten kasvusta. Aine on huomattavasti amfetamiinia voimakkaampaa ja sen käyttöön liittyy enemmän haittoja.