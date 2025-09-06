Ministeri: Nuorten huumekuolemat olisivat olleet monilta osin estettävissä

Ministerin mukaan hoitojen saatavuutta, oikea-aikaisuutta, nopeutta ja vaikuttavuutta tulee kehittää.
Meidän pitää pystyä tekemään enemmän, ettei yksikään nuori putoa järjestelmässä väliin, vaan että ongelmiin tartutaan ajoissa. Näin toteaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen MTV Uutisille huumeongelmaan liittyen.
Ministeri nostaa esiin nuorten huumekuolemat.
– Nämä kuolemat olisivat olleet monilta osin estettävissä. Eli on aiempia kontakteja sote-palveluihin, lastensuojeluun, mielenterveyspalveluihin.
Nuorten huumekuolemat lähes kaksinkertaistuivat vuonna 2023.
Ongelmiin tartuttava ajoissa
Nyt pitää tehdä enemmän, toivoo Grahn-Laasonen.
– Meidän pitää pystyä tekemään enemmän ettei yksikään nuori putoa järjestelmässä väliin, vaan että ongelmiin tartutaan ajoissa.
Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat.
Ministerin mukaan hoitojen saatavuutta, oikea-aikaisuutta, nopeutta ja vaikuttavuutta tulee kehittää.
– Meidän täytyy saada tämä järjestelmä toimimaan paremmin yhteen ja tarvitaan myös nopeampaa hoitoon pääsyä hyvinvointialueilla.
– Miten me rakennetaan tähän maahan mahdollisimman vaikuttavat päihdepalvelut, jotta hoitoon sitoutuneet pääsisivät mahdollisimman nopeasti hoitoon ja saisivat sen avun, mitä he riippuvuussairauteen tarvitsevat? pohtii ministeri.