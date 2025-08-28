Helsingin pormestari Sazonov: Peukun käyttäjät hoitoon ja kaupunki siistiksi

Helsinki aikoo puuttua kaupungissa vallitsevaan huumetilanteeseen, kertoo pormestari.
Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.) kertoo, että kaupunki aikoo lisätä jalkautuvaa päihdetyötä niillä alueilla, jossa huumetilanne ja erityiseti alfa-pvp:n eli peukkuhuumeen nähdään aiheuttavan lieveilmiöitä.
– Tiivistämme yhteistyötä poliisin kanssa. Kaupungin osalta katsomme erityisesti, että päihdepalvelumme tavoittavat alfa-pvp:n käyttäjät ja pyrimme lisäämään jalkautuvaa työtä, Sazonov sanoo MTV Uutisille.
Tämän lisäksi Helsinki haluaa saada alfa-pvp -huumeen käyttäjät hoitoon ja lisätä kaupunkiympäristön siisteyttä.
Helsingin kaupunki ja poliisi pitivät torstaina tiedotustilaisuuden kaupungin turvallisuustilanteesta.
Sazonov sanoo, että isossa kuvassa helsinkiläiset tuntevat kaupungin turvalliseksi, mutta huolestuttaviakin kehityskulkuja on.
– Näemme, että alfa pvp-huumeen käyttö ja siitä johtuvat lieveilmiöt ovat lisääntyneet, Sazonov sanoo.
Alfa-pvp:n eli peukkuhuumeen on kerrottu lisäävän aggressiivisuutta käyttäjässään.
Helsingin kaupunki käynnistää myös päihdestrategian laatimisen Helsingin huumetilanteeseen vastaamiseksi.
Helsingin pormestari Daniel Sazonov kertoi, että yhteistyötä poliisin kanssa tiivistetään huumetilanteen kitkemiseksi.Lehtikuva
Poliisi lisännyt jalkautuvaa valvontaa
Helsingin poliisipäällikkö Jari Liukku kertoo MTV Uutisille, että Helsingin turvallisuus on hyvällä tasolla, mutta huolia liittyy huumausaineiden lisääntyneeseen käyttöön.
Hän nostaa esille, että kyse ei ole pelkästään alfa-pvp:n käytöstä, vaan yleisesti huumausaineiden käytön lisääntymisestä.
Alfa-pvp:hen liittyy kuitenkin erityisiä huolia, sillä sen käyttäjät ovat Liukun mukaan arvaamattomia.
– Se näkyy joukkoliikennevälineissä, kauppaliikkeissä, hän listaa.
Poliisipäällikkö Jari Liukku sanoo, että valvontaa kohdennetaan entisestään.Lehtikuva
Liukku kertoo, että järjestyshäiriöt ja erilaiset väkivaltatilanteet kytkeytyvät erityisesti alfa-pv:n käyttöön.
– Poliisi on jo nyt muuttanut Helsingin toimintamalleja niin, että valvontaa on kohdennettu entistä voimakkaammin alueille, joissa ongelmia ilmenee, Liukku sanoo.
Liukun mukaan poliisi on lisännyt jalkautuvaa valvontaa jo 117 prosenttia.
Liukku sanoo, että alfa-pvp näkyi aiemmin Suomessa 2010-luvun alussa, jolloin amfetamiinin saanti heikkeni.
– Nyt kasvu alkoi viime vuonna, jolloin huumeina käytettävien lääkkeiden saanti heikkeni, Liukku sanoo.