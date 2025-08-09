Poliisilta murheellinen viesti vain yhden aamun peukku-kohtaloista: "Tässä ei ole mitään hauskaa"

Tuhoisa alfa-PVP-huume näkyy rajusti yleistyessään surullisella tavalla poliisin arjessa.

"Kulkee sekavana fleece-peitto lanteilla ja puhuu itsekseen."

"Puhuu sekavia, sanoo olevansa yksityislentokoneessa."

"Sanoi että häntä yritetään pistää syanidilla."

"Levoton ja outo, päihteissä."

Lounais-Suomen poliisilaitos julkaisi lauantaiaamuna pysäyttävän listan pelkästään tänä aamuna saamistaan alfa-PVP-huumeeseen liittyvistä tehtävistä.

– Lauantain aamu ennen kymmentä. Neljä eri hälytystehtävää. Neljä merkkiä sairaudesta, pahasta olosta, henkilökohtaisesta romahduksesta, jopa vaarasta itselle ja muille, Facebook-päivityksessä kirjoitetaan.

– Näin meille näkyy tänään aamulla alfa-PVP eli peukku.

Peukku on voimakkaasti addiktoiva huume, joka aiheuttaa osalle käyttäjistä voimakasta aggressiivisuutta, väkivaltaisuutta ja vainoharhaisuutta.

Rajusti Suomessa yleistynyt huume on näkynyt poliisin arjessa yllä kuvattuja kohtaloita pahemminkin. Poliisi kertoo päivityksessään, että vastaan on tullut tapauksia, joissa joku hyppää parvekkeelta, odottaa ambulanssia jalkajousen kanssa, kiipeilee ihmisten yli bussissa tai pelkää ja piiloutuu vainoajiltaan.

– Tässä ei nyt ole mitään hauskaa.

Poliisi kirjoittaa olevansa huolissaan paitsi peukun käyttäjistä, myös heidän läheisistään sekä heistä, jotka tulevat aineen kohtaamaan tulevaisuudessa.

– Älä kajoa siihen aineeseen.

