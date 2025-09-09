Pohjois-Korea tienaa Ukrainan sodalla – Kim Jong-un nosti maansa maailmanpolitiikan parrasvaloihin

Pohjois-Korea on onnistunut hyötymään maailmanpolitiikan myrskyistä. Esimerkiksi Ukrainan sota tarjoaa sille mahdollisuuksia paitsi rahaan, myös omanarvon nostoon.

Pohjois-Koreaan perehtynyt asiantuntija ja tietokirjailija Teppo Turkki muistuttaa Huomenta Suomen haastattelussa, että Pohjois-Korea ei ole moderni yhteiskunta, vaan elää ”shamaanikuninkaiden keskiaikaista feodaaliaikaa”. Länsimaista katsoen käsittämättömässä yhteiskunnassa kansalaisilla ei ole mitään oikeuksia ja valvonta on täydellistä.

– En uskonut silmiäni, kun menin sinne, Turkki kuvailee vierailuaan maassa vuonna 2009.

– Se on maa, jonka ei pitäisi olla olemassa.

Pohjois-Korean nousu "uskomaton selviytymistaistelu"

Turkki on häkeltynyt siitä, miten Pohjois-Koreaa johtava Kim Jong-un on onnistunut nostamaan hylkiövaltion asemaa kansainvälisessä politiikassa. Suuren johtajan Kim Jong-unin voi nähdä paistattelevan nyt kansainvälisen politiikan keskiössä, kun hän viime viikolla seisoi Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Kiinan presidentti Xi Jinpingin vierellä Pekingissä.

– Uskomaton selviytymistaistelu, Turkki toteaa Pohjois-Korean nousua.

Venäjä ja Kiina haluavat pitää huolta siitä, ettei Pohjois-Korea romahda. Pohjois-Korea esimerkiksi erottaa Etelä-Korean maantieteellisesti Kiinasta ja Venäjästä. Jos Koreat yhdistyisivät, seurauksena olisi vahvempi ja länsimielinen Korea.

Pohjois-Korea tienaa verkossa kansainvälisen tason rikollisuudella

Turkki kiinnittää huomiota siihen, että Pohjois-Korea on myös onnistunut kaikista kansainvälisistä sanktioista huolimatta ammentamaan itselleen rahaa maailmalta.

Asian ytimessä.doc-sarjan dokumentissa Pohjois-Korean hämärät bisnekset Suomessa esitellään pohjoiskorealaisten laajamittaista viinantrokausta Suomessa 1970-luvulta. Turkki katsoo, että maan harjoittamat liiketoimet ovat laajentuneet noista vuosista paljon.

Pohjois-Korealla on perinteet aseiden, väärennetyn rahan ja huumeiden salakuljetuksessa. Rahan haalintaväylät ovat kuitenkin muuttuneet maailman muuttuessa. Nykyään maa saa Turkin mukaan suurimmat tulonsa kyberrikollisuudesta. Maan pahamaineisessa Lazarus-ryhmässä työskentelee satoja IT-ammattilaisia, joiden tehtävänä on tehdä rahaa kryptovaluuttojen avulla ja suorittamalla erilaisia internetin kautta tehtäviä varkauksia ja huijauksia.

Turkki mainitsee taannoisen tapauksen, jossa Pohjois-Korea yritti siirtää Bangladeshin keskuspankista satoja miljoonia.

– Puhutaan miljardiluokan rahoista, joilla se voi rahoittaa ydinaseohjelmaansa.

Dokumentin kohtauksessa Eimi Vainiomäki muistelee aikaa Pohjois-Koreassa. Erityisesti yksi muisto on jäänyt painamaan häntä.

Pohjois-Korea tienaa Ukrainan sodalla

Ukrainan sodan puhkeamisen jälkeen Pohjois-Korea on tienannut viemällä Venäjälle erilaisten ammusten lisäksi myös sotilaita. Pohjoiskorealaisjoukkoja on tavattu taistelemassa venäläisten rinnalla Ukrainan joukkoja vastaan.

Turkki toteaa, että jos Pohjois-Korea on lähettänyt yli 10 000 sotilasta Ukrainaan, niin yhdestä sotilaasta maksettu 2 000 dollarin kuukausipalkkio tarkoittaa Pohjois-Korealle isoa tiliä.

– Se on erittäin kannattava bisnes Pohjois-Korealle, Turkki sanoo.

– Nämä kaikki kanavoidaan toisaalta ydinaseohjelmaan, toisaalta Korean eliitin huippuelämäntasoon: konjakkeihin, autoihin ja muihin. Se kansa tulee kaikkien viimeisimpänä, Turkki toteaa.

Voimakkaasti jakautuneen Pohjois-Korean pieni eliitti asuu pääkaupunki Pjongjangissa, eläen verrattain eurooppalaista elintasoa. Valtaosa väestöstä asuu maaseudulla köyhyydessä, jossa elämä on vaatimatonta ja vaikeaa. Tälläkin hetkellä Pohjois-Koreassa on Turkin mukaan nälänhätää.

– Ihmiset yrittävät selvitä päivästä toiseen.

Turkki arvioi, että Pohjois-Korealla on kaksi tavoitetta. Toinen niistä liittyy maata saartavien sanktioiden purkamiseen. Venäjä onkin aktiivisesti YK:ssa suojannut Pohjois-Koreaa estämällä sen asemaa koskevat ja mahdollisesti kiristävät lausumat.

Toisaalta Pohjois-Korean johto haluaa näyttää parempaa kuvaa myös maan sisällä ja todistaa, ettei Pohjois-Korea ole paariavaltio. Kim Jong-un haluaa näyttää olevansa kansainvälinen toimija, jolla on tasavertaisia ystäviä suurvaltojen joukossa.

