Aseveljien yhteistyö syvenee mutta ystävyys rakoilee. "Miljardeja Moskovaan, pähkinöitä Pjongjangiin", todetaan tutkimuksessa.

Pohjois-Korean hallitsija Kim Jong-un on tukenut Venäjän presidentti Vladimir Putinin aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainassa sotilaallisesti. Vastapalvelukseksi Putin on lupautunut auttamaan Pohjois-Koreaa ruoka- ja aseavun sekä teknologisten ja taloudellisten tukien muodossa.

Saksalaismedia Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) kirjoittaa, että Kim on ärsyyntynyt siitä, että Putinin lupaama tuki on jäänyt vähäiseksi ja pintapuolisemmaksi kuin alun perin oli tarkoitus. Asia käy ilmi eteläkorealaisen Hankuk-yliopiston tutkija Olena Guseinovan tekemässä tutkimuksessa, joka on laadittu Friedrich-Naumann-säätiölle.

Guseinova on kerännyt tietoa tutkimusta varten tiedusteluraporteista, asekaupoista, medioista, Telegram-kanavilta ja muista erinäisistä dokumenteista.

Tutkimuksen mukaan Pohjois-Korea on toimittanut Venäjälle käytettäväksi sotilaallista apua miltei 9,8 miljardin dollarin arvosta.

Apuun on kuulunut muun muassa aseita, ammuksia ja sotilaita. Panostus on Kimiltä valtava, sillä sen kerrotaan vastaavan jopa kolmannesta koko maan vuotuisesta talouden kokonaisarvosta.

Venäjän vastapalvelusten arvon arvioidaan taas olevan enintään 1,2 miljardia dollaria, johon kuuluu ruokaa, öljyä, ilmatorjuntajärjestelmiä, GPS-häirintälaitteita ja mahdollisesti hävittäjäkalustoa.

Kim moittii Putinia, Putin moittii Kimiä

Suorasta rahavirrasta Venäjältä Pohjois-Koreaan ei ole merkkejä, ja maan taloudellisen tilanteen kerrotaan heikentyneen Venäjä-yhteistyöstä huolimatta.

Tammikuusta 2024 lähtien pohjoiskorealaisen wonin arvo on laskenut merkittävsti ja inflaatio on jatkanut jyrkkää nousua. Guseinovan mukaan "Pohjois-Korea on tukenut Venäjää valtavassa mittakaavassa mutta Venäjä näyttää maksavan takaisin vain hitaasti ja rajallisesti".

Kimin kerrotaan ilmaisseen Putinille ärtymystä tilanteeseen. Putinin sen sijaan kerrotaan toruneen Kimiä tyytymättömyydestä.

Tutkimuksen mukaan mikään ei viittaa siihen, että Pohjois-Korea ja Venäjä jatkaisivat kumppanuutta tulevaisuudessa syvemmin. Guseinovan mukaan Putinin nihkeä tuki Pohjois-Korealle saattaa olla suunnitelmallista.

– Moskova pitää Pjongjangia löysässä otteessa ja kasvattaa sen riippuvuutta, hän toteaa.

Guseinova suosittelee, että Euroopan unioni ottaa diplomaattisia askelia Pohjois-Koreaa kohtaan ja syventää turvallisuusyhteistyötä Aasian kumppaneiden kanssa.

– Erityisesti tiiviimpi tiedusteluyhteistyö Etelä-Korean ja Japanin kanssa on välttämätöntä, jotta Pohjois-Korean asetoimitukset Venäjälle voidaan havaita ja niihin reagoida varhaisessa vaiheessa, Guseinova kertoo.