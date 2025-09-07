Pohjois-Korean diplomaatit kiinni hämäräbisneksistä Suomessa – huumepuheet paljastivat ennennäkemättömän salakuljetusvyyhdin

Vieraan vallan edustajien salakuvausta. Epäilyttäviä kauppoja ja huumetarjouksia. Todisteita arveluttavin metodein. Diplomaattien karkottamisia ja varautumista diktatuurin kovaotteiseen vastaukseen. Kuulostaa agenttikertomukselta, mutta kyse on Pohjois-Korean suurlähetystön hämäristä bisneksistä Suomessa.

Kesällä vuonna 1976 poliisin korviin alkoi tulla erikoisia huhuja. Eräs Pohjois-Korean kanssa liikesuhteita solminut suomalaisliikemies avautui tuntemalleen suojelupoliisin ylietsivä Veikko Palkolle, että maan diplomaatit olivat tarjonneen hänelle myytäväksi huumausaineita ja pyytäneet häntä löytämään huumeilleen ostajan. Hän itse oli ostanut näiltä aiemmin verovapaata alkoholia ja tupakkaa.

Pohjoiskorealaiset olivat kertoneet kuljettavansa aineen maahan hyödyntäen diplomaattisia erivapauksiaan muun muassa tullitarkastusten suhteen. Tarjouksia tehtiin useita.

– Li soitti minulle liikkeeseeni ja kertoi puhelimessa, että jos olen kiinnostunut oopiumista, minulla olisi mahdollisuus saada sitä nyt välittömästi, sillä hänellä on sitä nyt virkahuoneessaan lähetystössä 6 kilogramman näyte-erä, toimitusjohtaja kertoo eräästä yhteydenotosta poliisin esitutkintamateriaalin mukaan.

Pohjois-Korean "Martti" tarjosi suuria huume-eriä

Jotakin kautta pohjoiskorealaiset etenivät hankkeessaan. Kesäkuussa eräs huumekauppiaanakin kunnostautunut sähkömies sai ensimmäiset tarjoukset kymmenistä kiloista huumetta, joiden tosiasiallinen laatu jäi jossain määrin epäselväksi.

Yksi miehistä, jota kutsuttiin suomalaisella nimellä "Martti" puhui hieman suomea, mutta osapuolilla oli silti vaikeuksia ymmärtää toisiaan.

– Miehet eivät oikein olleet perillä siitä mistä puhuivat. Miehet eivät olleet käyttäneet aineista niiden oikeata nimeä, vaan puhuneet jostain voimakkaasta lääkkeestä tai huumausaineesta, jota vain pieni piiri maailmassa käyttää, mies kertoi esitutkinnan mukaan.

– Neuvottelut olivat vaikeita, koska korealaisten ainetuntemus oli huono.

Mahdollisina myyntiartikkeleina mainittiin esitutkinnan perusteella hasis, oopium, morfiini ja heroiini. Huumekauppias oli kieltäytynyt kaupoista sillä perusteella, että tarjotuille kymmenien kilojen huume-erille ei ollut Suomessa riittävää kysyntää. Lopulta neuvottelut katkaisi se, että pohjoiskorealaisilla ei ollut toimittaa näytettä aineista.

Huumekauppias ryhtyi poliisin tiedonantajaksi

Sähkömies oli muistaakseen soittanut jo ensitapaamista seuraavana päivänä tuntemalleen poliisimiehelle kertoakseen tapahtuneesta. Myöhemmin hän kertomansa mukaan kutsui samaisen poliisimiehen paikalle salakuvaamaan hänen ja pohjoiskorealaisten tapaamisen. Kertomus pitänee paikkansa, sillä eräässä ulkoministeriön muistiossa viitataan valokuvaan osapuolten kohtaamisesta.

– Eräs pidätettynä ja kuulusteltavana ollut suomalainen yhteyshenkilö olisi antanut tällaisia tietoja. Keskusrikospoliisi on onnistunut valokuvaamaan ko. yhteyshenkilön ja erään ao. suurlähetystön henkilökuntaan kuuluvan asioimassa keskenään, muistiossa kerrotaan.

Sinnikkäästi kauppoja yrittäneet pohjoiskorealaiset myös uhkailivat kaupoista kieltäytynyttä huumekauppiasta tämän ja tämän perheen murhaamisella. He vakuuttivat, ettei mies olisi missään turvassa, eikä kiinnijääminen tai kuolema pelottaisi heidän uskollisia murhaajiaan.

– Valtiomme toimeenpanee koston teitä vastaan, valtiomme vihaa teitä, teidän on vaikea kulkea missään turvalliseksi, teidät on nyt todettu vihollisvaltion jäseneksi, mies muisteli uhkausten sisältöä.

Poliisi seurasi erityisellä kiinnostuksella ruskeaan voimapaperiin käärittyjä kolleja, joita pohjoiskorealaiset toimittivat lähetystöönsä. Kuvassa lastia puretaan Moskovan-junasta Helsingin rautatieasemalla.

Poliisi halusi ottaa diplomaatit kiinni housut kintuissa

Myös erään radioliikkeen myymälänhoitaja oli viinaostosten lisäksi saanut pohjoiskorealaisilta useita tiedusteluja siitä, voisiko hän hankkia heille henkilön, joka on kiinnostunut hasis- ja oopiumikaupoista.

Näyttöä epäilyttävästä toiminnasta alkoi olla paljon. Syyskuussa keskusrikospoliisi ilmoitti ulkoasiainministeriölle, että sille oli elokuussa herännyt vahvoja epäilyksiä Pohjois-Korean edustajiston henkilökunnan sotkeentumisesta huumeiden salakuljetukseen ja levittämiseen Suomessa.

Poliisi päätti ottaa asiasta selvää. Poliisin suunnitelmana oli saada pohjoiskorealaisen kiinni itse teossa.

Alkoivat pohjoiskorealaisten kanssa toimivien suomalaisten kuulustelut ja Pohjois-Korean diplomaattien toiminnan väijyminen. Poliisi huomasi muun muassa, kuinka Moskovan junasta lastattiin huomattavia määriä erilaisia paketteja diplomaattiautoihin ja ajettiin talteen Kulosaaressa sijaitsevaan kiinteistöön.

Nopeat diplomaattiautot jättivät poliisit jälkeensä

Suomeen tuoduista huumeista ei loputa löytynyt myyntipuheista huolimatta näyttöä. On mahdollista, että luvattuihin salakuljetuksiin diplomaattipostin kautta olisi ryhdytty vain, jos myyntitarjoukseen olisi tartuttu, jos silloinkaan.



Sen sijaan saatiin laajaa näyttöä siitä, että Pohjois-Korean diplomaatit tekivät mittavaa bisnestä pimeällä viinalla. Poliisi huomasi, että sekä Alkosta verovapaasti ostettua alkoholia että ulkomailta maahan salakuljetettua viinaa kaupattiin suomalaisille laatikkokaupalla.

Satoja litroja neuvostoliittolaista vodkaa tuotiin Moskovasta romanialaisiin viinilaatikoihin pakattuna, minkä lisäksi alkoholia tuotiin Puolasta Tukholman kautta Suomeen. Lisäksi laskettiin, että diplomaatit olivat vuoden 1976 aikana tilanneet ja noutaneet Alkosta yli 3000 pulloa väkevää alkoholia.

Tutkinnassa mukana ollut poliisi kertoo MTV Uutisille, että viina löysi tiensä myös suomalaisten julkisuuden henkilöiden tykö.

Edustajiston kerrotaan jaelleen alkoholia ja tupakkaa asiakkaille 10–20 paketin päivätahtia.

Pohjoiskorealaisten autot jättivät poliisin usein toiseksi.

Poliisilla oli kuitenkin täysi työ pysyä diplomaattien kintereillä, sillä näiden käyttämät Mersut peittosivat poliisin käyttämät autot. Myös diplomaattien holtiton ajotapa piti huolta siitä, ettei poliisi voinut seurata näitä.

– Koska jakelu on tapahtunut henkilöautoilla, jotka ovat poliisin ajoneuvoihin verrattuna olleet erittäin nopeakulkuisia, ei sen seuraamisessa ole onnistuttu kovinkaan usein. Lisäksi sen ajotavan jäljitteleminen kaupunkiliikenteessä, jota edustuston autot ovat käyttäneet olisi vakavasti lisännyt ilmitulovaaraa ja vaarantanut liikenneturvallisuutta, esitutkinnassa kerrotaan.

Asian ytimessa.doc -sarjan dokumentissa varjostuksessa mukana ollut poliisimies kertoo, miten diplomaattien kaahailut kerran kostautuivat, ja miten poliisi sen aikaisen tekniikan avulla salakuvasi viinaa trokaavia diplomaatteja.

Silloinen poliisin tutkinta painottui niin sanottuun postaamiseen, jossa poliisimiehet valvovat piilosta kohteita. Tutkinta vei paljon poliisin resursseja, ja poliisi toivoi, että pohjoiskorealaiset poistettaisiin pikimmiten maasta.

– [Poliisin edustajat] painottivat edustuston toiminnan seuraamisen sitovan runsaasti miehistöä, eräässä ulkoasiainministeriön muistiossa kerrottiin.

Samanlaista peliä muualla Pohjolassa

Suomi ei ollut yksin ongelmissa pohjoiskorealaisten rötöstelyjen kanssa, vaan samanlaista peliä pelattiin muissakin Pohjoismaissa. Paikallisten Pohjois-Korean diplomaattien kerrotaan olleen tarkkailtavana jo kuukausien ajan, ja paljastukset johtivat useisiin karkotuksiin.



Vaikuttaakin siltä, että juuri muiden Pohjoismaiden, ensimmäisinä Tanskan ja sitten Norjan ratkaisut laittaa piste diplomaattien rikollisille rahankeräysmuodoille tuottivat myös Suomelle kovan paineen puuttua viinakauppaan. Ulkoministeriön protokollaosaston muistiosta käy ilmi, että Suomi on pitänyt tiivistä yhteyttä Ruotsin, Norjan ja Tanskan vastaaviin osastoihin sen jälkeen, kun Tanskan hallitus 15. lokakuuta puuttui pohjoiskorealaisten toimintaan maassa.

Esimerkiksi epäiltiin, että Norjaan päätyi viinaa osaltaan Suomen kautta. Alkoholia ja tupakkaa kerrotaan tuodun maahan maateitse propaganda- ja tekninen materiaali -nimikkeiden alla.

– On syytä olettaa, että Vainikkalan raja-aseman kautta on toimitettu huomattavia määriä alkoholijuomia edelleen muihin Pohjoismaihin myytäväksi, ulkoministeriön saamissa raporteissa kerrotaan.

Pohjois-Korean diplomaatit noutivat lastia myös Eteläsatamasta.

Poliisi hiippaili salaa diplomaattien autotalliin

Pitävä näyttö viinakaupasta oli kuitenkin vielä saamatta. Lopulta poliisi päätyi tekemään uskaliaan liikkeen: Yön pimeydessä pohjoiskorealaisten diplomaattien kiinteistöön tunkeuduttiin ja etsittiin puuttuva näyttöä.

Omakotitalon autotallista löytyikin laatikoittain vodkaa ja viskiä, mikä riitti todisteeksi toiminnasta.

– Poliisin tekemien havaintojen mukaan kyseistä autotallia on todistettavasti pidetty alkoholijuomien varastona, kun taas edustuston sisätiloihin on viety muuta tavaraa, oletettavasti savukkeita. Autotalli, johon sen ollessa tyhjänä mahtuu väljästi suurehko henkilö- tai pakettiauto, on aika ajoin ollut näitä laatikoita niin täynnä, ettei auto ole sinne mahtunut, esitutkintamateriaalissa kerrotaan.

Konkreettista tunkeutumista autotalliin ei esitutkinnassa mainita. 20. lokakuuta 1976 pidetyssä neuvottelussa poliisiylijohtaja Erkki Korhonen tyytyi toteamaan, että poliisilla on riittävät näytöt asiassa.

Dokumentissa kerrotaan tarkemmin, miten oikeudellisesti jopa kyseenalainen tutkintatoimi tehtiin ja mitä riskejä siihen koettiin liittyvän.

– Tiesimme, että teemme toimintaa, mikä ei kestä päivänvaloa, operaatioon osallistunut poliisi kertoo.

Dokumentin kohtauksessa operaatiossa mukana ollut Ilkka Malmivaara kertoo omakotitaloon tunkeutumisesta.

Pohjoiskorealaiset syyttivät sittemmin kiinteistöön tunkeutuneita poliiseja omaisuuden kähveltämisestä ja sen myynnistä.

– Avustaja Li totesi omasta puolestaan, että "Suomen poliisin edustaja on tunkeutunut suurlähetystön alueelle, varastanut sieltä tavaraa ja tarjonnut sitä myytäväksi". Torjuin herra Lin väitteen, protokollaosaston osastopäällikkö kirjoitti muistiossaan.

Suomalaisdiplomaatti poltti salaisia asiakirjoja ja lähti maasta

Saadulla näytöllä tutkinta eteni siihen pisteeseen, että Suomi ilmoitti 20. lokakuuta pitävänsä joukkoa pohjoiskorealaisia jatkossa epätoivottuina henkilöinä, ja näiden olisi poistuttava maasta. Poliisi oli katsonut koko edustuston henkilökunnan olleen mukana toiminnassa.



Suomen Pohjois-Korean kaupallisessa edustajistossa tilanteeseen reagoitiin kiireen vilkkaa, kun tieto tavoitti sen seuraavana aamuna. Ei ollut selvää, miten Pohjois-Korea vastaisi diplomaattiensa karkottamiseen, ja reaktioiden pelättiin olevan arvaamattomia. Pohjois-Koreassa työskennellyt kaupallinen avustaja määrättiin nopeasti poistumaan vaimoineen virkamatkalle Pekingiin.

– Korostamme pakkoa tehdä kaikki mahdollinen maksimiturvallisuuden hyväksi, salasähkeessä käskettiin.

Kirjoittamassaan muistiossa kaupallinen avustaja Arto Vainiomäki kertoi, että oli alkanut epäillä jo 16. lokakuuta Tanskasta tulleiden karkotusuutisten myötä, että myös muualla Pohjoismaissa on jotain tekeillä Pohjois-Korean diplomaattien osalta. Kun myös Norja ilmoitti kahta päivää myöhemmin karkotuksista, vahvistuivat epäilyt entisestään.

– Edellisestä päättelin, että Suomikin seuraisi ketjussa ja sen pääksi muodostuisi juuri Suomi, Vainiomäki kirjoitti.

3:27 Dokumentin kohtauksessa Arto Vainionmäen Eimi-puoliso muistelee aikaa Pohjois-Koreassa. Erityisesti yksi muisto on jäänyt painamaan häntä.

Tapahtuneet eivät jääneet Pohjois-Korean suljetulla diplomaattialueella huomiotta. Monesta suurlähetystöstä Vainiomäen mukaan tarjottiin jo ennakollisesti apua, jos suomalaiset julistettaisiin ei-toivotuiksi henkilöiksi.

– KDK:n diplomaattien törmäilyt Pohjoismaissa oli yleisin puheenaihe Pjongjangissa olevien diplomaattien keskuudessa, hän kirjoitti.

Operaatio oli poikkeuksellinen, ja Vainiomäki muun muassa tuhosi niin sanottuja punaisen luokan asiakirjoja.

– Klo 06.00 katsoin välttämättömäksi ryhtyä polttamaan eräitä Hkk 36. lueteltuja todisteita, Vainiomäki kirjasi, viitaten Hallinnolliseen kiertokirjeeseen ja sen ohjeisiin toimiin kriisitilanteissa.

Vainiomäki vaimoineen poistui lentokoneella Kiinaan. Heitä saattamassa olleet muut suurlähettiläät epäilivät, että he eivät enää tapaisi Koreassa.

Pohjois-Korean toiminnasta Pohjoismaissa tuli kansainvälinen uutinen. Äärioikeistolainen saksalaislehti National-Zeitung viittasi tapaukseen pilakuvassaan.

"Emme tunnusta mitään"

Pohjois-Korea ei suhtautunut käänteeseen hyvin. 21. lokakuuta vastaava Pohjois-Korean asiainhoitaja jyrkästi protestoi päätöstä syyttäen sitä keinotekoiseksi ja valheellisiin tietoihin perustuvana.

– Emme tunnusta mitään, asiainhoitajan kerrotaan toistelleen ministeriössä.

Pohjois-Korea piti syytöksiä "laittomaan hämärään kauppaan" osallistumisesta hämmästyttävinä ja maiden välisiä suhteita vahingoittavina.

– Me kiistämme päättäväisesti kaikki valheelliset väitteet meitä vastaan, lausunnossa todetaan.

– Toimenpiteet ovat provokaatorisia ja niiden tietoisena tarkoituksena on vahingoittaa Korean Demokraattisen Kansantasavallan päivittäin nousevaa arvovaltaa.

Pohjois-Korea järjesti mediallekin tiiviin, improvisoiduksi arvioidun lehdistötilaisuuden, jossa syytteet kiistettiin.

Ulkoasiainministeriön poliittinen osasto valmistautui muistion mukaan siihen, että pohjoiskorealaiset eivät lähtisi hyvällä. Muistiossa käytiin läpi muun muassa sitä, miten maahan mahdollisesti jääviä diplomaatteja muistutettaisiin diplomaattisen immuniteetin päättymisen uhasta.

Ministeriö varautui myös siihen epätodennäköiseen mahdollisuuteen, että pohjoiskorealaiset kätkeytyisivät lähetystaloonsa.

– Viimeisenä vaihtoehtona voitaneen harkita eräissä maissa toisen maailmansodan aikana sovellettua menettelyä, jolloin ao. lähetystötalosta katkaistaisiin sähkö ja vesi, ministeriössä pohdittiin.

Pohjois-Korea: Kaikki oli CIA:n juonia

Lopulta tilanne laukesi rauhallisesti, eikä koviin otteisiin ei ollut tarvetta. 26. lokakuuta supon silloinen päällikkö Arvo Pentti ilmoitti ulkoasiainministeriöön, että neljä pohjoiskorealaisdiplomaattia perheineen hyppää kohti Moskovaa matkaavaan junaan ja samana päivänä neljä uutta saapuneen heidän tilalleen.

Myös Suomen Pohjois-Korean edustajiston kaupallinen avustaja Vainiomäki pääsi vaimoineen palaamaan pian maahan.

Suomi ja Pohjois-Korea vakuuttelivat pian taas maiden välisen suhteen erinomaisuutta. Kaiken kaikkiaan asiat vaikuttavat edenneen suhteellisen rauhallisesti.

– Eräissä lehdissä esiintyneet sensaatiouutiset keväällä tapahtuneiksi väitetyistä loikkauksista ja mielikuvituksellisista ihmisjahdeista voidaan jättää omaan arvoonsa, ulkoasiainvaliokunnalle annetussa tapahtumien kuvauksessa kerrotaan.

Kuitenkin vielä marraskuun lopussa Pohjois-Korean suurlähetystö lähetti tiedotteen, jossa tapahtumat kiistettiin.

– Tiedotteessa kumotaan jyrkästi pohjoiskorealaisten diplomaattien osallistuneen laittomiin huume-, alkoholi- ja tupakkakauppoihin Skandinaviassa ja katsotaan koko jutun olleen CIA:n aikaansaannosta, mitä todistaa karkotustoimien samanaikaisuus ja yllätyksellisyys kaikissa Pohjoismaissa, ulkoministeriölle referoitiin tiedotetta.

Erikoisin, jopa runollisin sanakääntein kommentoitiin myös Suomen päätöstä siirtää diplomaattinsa suojaan Pohjois-Koreasta tapahtumien ajaksi.

– He tietävät itse varsin hyvin, että heidän toimissaan olivat määräävinä kunniattomat poliittiset motiivit, kuten Suomen tapauksessa, joka veti salassa Pjongjangissa olevan kaupallisen edustustonsa jäsenet pois maasta, ennen kuin vaati Helsingissä olevan Korean suurlähetystön henkilökunnan poisvetämistä. Tällainen on aivan samanlaista kuin nuoren kauriin säikähtäminen omien askeleittensa synnyttämää ääntä, tiedotteessa kerrotaan sanaillun.

Syvempiä vakoilusuunnitelmia ei paljastunut

Ei käynyt ilmi, että viinatrokauksessa olisi ollut syvempiä vakoiluun tai tiedusteluun liittyviä motiiveja. Kansainvälisten tiedustelupalveluiden maailmasta tiedettiin, että laittomaan kauppaan houkutellut voisivat myöhemmin olla ilmiannon pelossa pakotettuja hankkimaan tietoja pyydettäessä. Tätä selvitettiin myös Norjassa.

– Vakoilumahdollisuuden takia onkin pidätetyt Norjan kansalaiset kuulusteltu erittäin huolellisesti ja on tultu tulokseen, ettei kellään heistä ollut yhteyksiä julkishallintoon taikka arkaan puolustuslaitokseen, ulkoasiainministeriölle raportoitiin.

Selitykseksi Pohjois-Korean diplomaattien toiminnalle hyväksyttiin kautta Pohjoismaiden maan surkea taloudellinen tilanne. Epäiltiin, että salakuljetustuloilla katettiin edustuston toiminnan aiheuttamia kuluja.

Pohjoismaista pimeän viinan operaatiota johdettiin ainakin norjalaisten tietojen mukaan Puolasta. Tätä selitettiin sillä, että maata pidettiin tuolloin Pohjolaan kohdistuvan itäeurooppalaisen vakoilutoiminnan keskuksena.

– Ilman puolalaisten viranomaisten suostumusta olisi ollut mahdotonta kuljettaa tuhansia alkuperäisiä vodka-pulloja maan rautatieverkostossa edelleen lastattavaksi CD-kilvillä varustettuihin, naamioituihin autoihin, tapausta raportoitiin ulkoasiainministeriölle Suomen Oslon-suurlähetystöstä.

Suurlähettiläs Pentti Suomela kirjoitti vuonna 1977 asiasta suorasanaisen arvion.

– Tätä diplomatian historiassa ainutlaatuista laitonta toimintaa ei voitu selittää asianomaisten diplomaattien pyrkimykseksi hankkia lisäansioita virka-asemaansa väärinkäyttäen. Ilmeistä olikin, että salakuljetus tapahtui hallituksen toimeksi annosta maan kehnon valuuttatilanteen parantamiseksi, Suomela arvioi.

