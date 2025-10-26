Pohjois-Korean ja Venäjän suhteet ovat lähentyneet Ukrainan sodan aikana.
Pohjois-Korean ulkoministeri Choe Son-hu aikoo vierailla Venäjällä ja Valko-Venäjällä, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto KCNA. Uutistoimisto ei tuoreeltaan täsmentänyt mahdollisen vierailun ajankohtaa.
Pohjois-Korean ja Venäjän suhteet ovat lähentyneet Ukrainan sodan aikana.
Pohjois-Korea on tiettävästi ainoana ulkovaltana lähettänyt sotilaitaan Venäjän tueksi. Läntisten tiedustelulähteiden mukaan Pohjois-Korea on tukenut Venäjää omilla joukoillaan viime vuoden syksystä lähtien. Pohjois-Korea itse myönsi asian ensi kertaa huhtikuussa, kertoi NBC News tuolloin.
"Heillähän on paljon ydinaseita"
Ilmoitus vierailusta tuli, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut haluavansa tavata Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin. Virkamieslähteiden mukaan johtajien tapaaminen ei kuitenkaan ole ohjelmassa ainakaan Trumpin ensi viikkoon asti kestävällä Aasian-matkalla.
Etelä-Korean yhdistymisministeri Chung Dong-young sanoi perjantaina, että mahdollisuus Trumpin ja Kimin tapaamiselle olisi huomattava.
Ennen matkaansa Trump sanoi pitävänsä Pohjois-Koreaa ainakin jonkinasteisena ydinasevaltiona.