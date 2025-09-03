Putin ja Kim keskustelivat kahden historiallisessa tapaamisessa, katso video – Xi totesi Kiinan olevan pysäyttämätön

Juhlallisuuksien alussa pitämässään puheessa Kiinan Xi Jinping totesi Kiinan olevan pysäyttämätön.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat käyneet kahdenvälisen keskustelun Pekingissä järjestetyn sotilasparaatin seuraamisen jälkeen. Asiasta kertovat Kreml ja uutiskanava CNN. Johtajien tapaaminen ja tulkkien avulla käyty keskustelu nähtiin Venäjän julkaisemalta videolta.

Maiden suhteet ovat lähentyneet Ukrainan sodan aikana, ja Pohjois-Korea on tiettävästi ainoana ulkovaltana lähettänyt sotilaitaan Venäjän tueksi. Pekingissä Putin kiitti Kimiä tuesta "modernia natsismia" vastaan Ukrainassa. Venäjä on propagandassaan väittänyt valheellisesti Ukrainan hallintoa natsimieliseksi perusteena maata vastaan käymälleen hyökkäyssodalle.

Etelä-Korean tiedustelun mukaan Venäjän sodassa Ukrainaa vastaan on kuollut noin 2 000 pohjoiskorealaista sotilasta.

Venäläisen uutistoimisto RIA:n mukaan Putinin ja Kimin tapaaminen kesti 2,5 tuntia. Sen lopuksi Putin saattoi Kimin autolleen ja kutsui Pohjois-Korean johtajan vierailulle Venäjälle.

Trump syytti vehkeilystä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean johtajia vehkeilystä Yhdysvaltoja vastaan. Trump kommentoi asiaa Truth Social -viestipalvelussaan. Trumpin kommentti tuli, kun Kim ja Putin seurasivat Kiinan presidentti Xi Jinpingin vieraina maan pääkaupungissa Pekingissä sotilasparaatia, jolla juhlistettiin toisen maailmansodan päättymistä ja Japanin antautumisen 80-vuotispäivää.

Kyseessä lienee ensimmäinen kerta, kun johtajat esiintyvät samassa tilaisuudessa.

– Välitä lämpimät terveiseni Vladimir Putinille ja Kim Jong-unille, kun te juonitte Yhdysvaltoja vastaan, Trump kirjoitti osoittaen sanansa Xi:lle.

Kiinan valtiontelevision juuri ennen paraatin alkamista näyttämässä videokuvassa Kiinan presidentti Xi toivotti sekä Kimin että Putinin tervetulleiksi. Xi kätteli molempia ja keskusteli heidän kanssaan, kun kolmikko käveli punaista mattoa pitkin kohti Taivaallisen rauhan aukiota eli Tiananmenin aukiota.

Juhlallisuuksien alussa pitämässään puheessa Xi totesi Kiinan olevan pysäyttämätön.

– Ihmiskunta on jälleen kerran valinnan edessä: rauha vai sota, vuoropuhelu vai vastakkainasettelu, molempia osapuolia hyödyttävät ratkaisut vai nollasummapelit, Xi sanoi.

Esillä aiemmin näkemätöntä kalustoa

Myös Indonesian presidentti Prabowo Subianto saapui seuraamaan paraatia, vaikka hän ehti jo kertaalleen perua tulonsa Indonesian mielenosoitusten vuoksi. Pitkään jatkuneissa mielenosoituksissa on paikallisen ihmisoikeusjärjestön mukaan kuollut useita ihmisiä.

Virkamieslähteiden mukaan Subianto katsoi tilanteen maassa rauhoittuneen niin paljon, että pystyi sittenkin osallistumaan paraatijuhlaan.

Paraatissa oli tiettävästi esillä myös aiemmin näkemätöntä uuden sukupolven sotilaskalustoa panssarivaunuista lentokoneisiin ja ohjuksiin.

Japani antautui muodollisesti 2. syyskuuta 1945. Kiinassa Japanin antautumista on tavattu juhlia seuraavana päivänä.

Alla olevalta videolta voit katsoa, millaisia aseita Kiina esitteli paraatissaan.

