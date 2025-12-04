Ukrainan edustajien mukaan Venäjän kaappaamia ukrainalaisia lapsia on päätynyt jopa Pohjois-Koreaan saakka, uutisoi ukrainalainen Kyiv Independent.
Ukrainan tietoon on tullut ainakin kaksi tapausta, joissa Ukrainasta Venäjälle kaapattuja lapsia on viety Pohjois-Koreaan.
Asiasta kertoi ukrainalaisen ihmisoikeusjärjestön edustaja Yhdysvaltain senaatissa vasta järjestetyssä kuulemisessa.
Ukraine's Regional Center for Human Rights -järjestön edustaja Kateryna Rashevska kertoi, että 12-vuotias Misha Donetskin alueelta sekä 16-vuotias Liza Krimin Simferopolista olisi viety Pohjois-Koreassa sijaitsevalle Songdowon lastenleirille vasten tahtoaan.
Leirin kerrotaan sijaitsevan 9000 kilometrin päässä Ukrainasta.
Tästä on kyse
Songdowon "kansainvälisellä lastenleirillä" ukrainalaislapsia oli ihmisoikeusjärjestön mukaan muun muassa opetettu vihaamaan "japanilaisia militaristeja".
Pohjois-Korean inho japanilaisia kohtaan kumpuaa kansojen välisestä vaikeasta historiasta. Japani miehitti Koreaa vuosina 1910–1945.
Lapset olivat ukrainalaisten mukaan tavanneet myös pohjoiskorealaisia veteraaneja, jotka olivat osallistuneet Pohjois-Korean arkkivihollisen, Yhdysvaltojen Pueblo-tiedustelulaivan kaappaamiseen vuonna 1968.
Pohjois-Koreassa sijaitsevalla kansainvälisen lastenleillä on tarjolla propagandan ohella myös muita aktiviteetteja, kuten rannalla lekottelua, uimista, urheilua ja kulttuurivaihtoa eri maista tulevien osallistujien kesken.
Leirille on rakennettu myös vesipuisto.
Kylmän sodan aikaan kyseisellä leirillä vieraili lapsia kommunistisista maista, eli kyseessä on eräänlainen elävä reliikki neuvostoajan yhteistyöstä.
Neuvostoajan liittolainen Putinin tukena
Ukrainan sodan alettua Pohjois-Korea ja Venäjä ovat kasvattaneet merkittävästi yhteistyötään.
Kommunistidiktatuuri on lähettänyt sekä aseita että joukkoja Venäjän tueksi.
Ukrainan kansallisen "sodan lapset" -tietokannan mukaan ainakin parisenkymmentä tuhatta ukrainalaista lasta on kaapattu Venäjän miehittämiltä alueilta ja siirretty Venäjälle tai Venäjän hallitsemille alueille.
Ukrainalaisten mukaan tuhansia lapsia on sijoitettu venäläisiin perheisiin. Ukrainalaisten mukaan lapsia on sijoitettu myös "uudelleenkoulutusleireille", joilla lapsia venäläistetään.
Senaatin komitealle puhuneen ihmisoikeusjärjestön edustajan mukaan näitä leirejä on miehitetyillä alueilla, Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Pohjois-Koreassa. Ihmisoikeusjärjestön tietojen perusteella leirejä on ainakin 165 kappaletta.
Kaapattujen lasten määristä liikkuu hyvin erisuuruisia arvioita. Kyiv Independentin oman selvityksen perusteella jopa 1,6 miljoonaa ukrainalaista lasta on tällä hetkellä Venäjän miehittämillä alueilla.
Ukrainan viranomaiset ovat arvioineet, että kaapattuja lapsien määrä voi olla 150 000 ja 300 000 väliltä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi joulukuun alussa, että tähän mennessä vain alle kaksi tuhatta kaapattua ukrainalaista lasta on palautettu kotimaahan.
