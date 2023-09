Kim Jong-Unin junamatkan kohti Venäjää kerrotaan alkaneen – tämä Putinin ja Pohjois-Korean johtajan tapaamisesta tiedetään

– On jo pitkään huhuttu, että Pohjois-Korea olisi siihen korkealla tasolla osallistumassa. Tietojen mukaan pohjoiskorealainen delegaatio olisi jo ennen Jong-Unin matkaa koemielessä tehneet tämän junamatkan. Heidän kerrotaan käyneen myös Moskovassa Kremlissä pohjustamassa tapaamista, Kivimäki sanoi.

– Se on sitten eri asia, mitä aselaatuja- ja lajeja Pohjois-Korea pystyy ja haluaa toimittaa, Kivimäki sanoi.

Kahden lännen hylkimän valtion suhde

Pohjois-Koreassa on laaja aseteollisuus suhteessa maan kokoon. Kivimäki kuvailee Pohjois-Korean olevan militarisoitu yhteiskunta, josta kuitenkin puuttuu korkeaa teknologiaa, jota voidaan käyttää esimerkiksi ballististen ohjusten valmistamiseen.

– Tätä osaamista Pohjois-Korea puolestaan haluaa sitten Venäjältä. Vähän kuin pakon edessä ystäviä haetaan sieltä mistä niitä saadaan. Tämä on tietyssä mielessä kääntöpuoli siitä, että kun Venäjä on joutunut näiden pakotteiden kohteeksi, mikä tietysti on erittäin aiheellista, niin sitten Venäjä hakee niitä kumppaneita takavuosien ilmausta käyttääkseni ”roistovaltioista” ja ”hylkiövaltioista”, kuten Pohjois-Korea.