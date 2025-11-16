Pohjois-Korea on vähentänyt merkittävästi Venäjälle lähettämiensä tykistöammusten toimitusten määrää.
Ukrainan sotilastiedustelupalvelusta on kerrottu uutistoimisto Reutersille, että tykistöammusten toimituksia on tämän vuoden aikana vähennetty alle puoleen aiemmasta, sillä Pohjois-Korean omat varastot ovat ehtymässä.
The Kyiv Independent toteaa artikkelissaan, että Venäjä kykeni viime vuonna pitämään yllä ampumistahtiaan Pohjois-Korealta saamiensa tykistöammusten ansiosta. Pohjois-Korean antama tuki on kuitenkin nyt hiipunut.
Lehden mukaan myös Venäjälle toimitettujen ammusten laatu on samaan aikaan heikentynyt. Raporttien mukaan noin puolet toimitetuista ammuksista oli niin huonossa kunnossa, että niitä piti lähettää kunnostettaviksi venäläisiin tehtaisiin.
Ukrainan sotilastiedustelupalvelun mukaan ammustoimituksia ei havaittu ollenkaan viime syyskuussa.
Pohjois-Korea on tukenut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan myös lähettämällä arvioiden mukaan jopa 30 000 sotilastaan taistelemaan.