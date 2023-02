Näin suomalainen tietoturvayritys pääsi pohjoiskorealaisten hakkereiden jäljille – rikolliset unohtivat olennaisen asian

– Puhutaan jopa sadan gigatavun datamääristä, joita organisaatioista on varastettu.

Hyökkäyksessä kiinnostavaa on myös se, miten tutkijat pääsivät tapauksen jäljelle. Kampanja paljastui osittain opsec-virheen ansiosta.

– Eli hakkerit eivät siis suojanneet omaa verkkoyhteyttään, vaan ottivat yhteyttä suoraan Pohjois-Koreasta, mikä antoi vahvan indikaattorin siitä, kuka on hyökkäyksen takana. Yleensä hyökkääjät pyrkivät suojaamaan yhteyden, jotta kukaan ei näe, mistä hyökkäykset oikeasti tulevat.

Lazarus ryöstää rahaa Pohjois-Korean hyväksi

Lazarus on Pohjois-Korean valtion tukema hyökkäysryhmä. Eristäytynyt Pohjois-Korea on yksi maailman köyhimmistä valtioista, jossa kansalaisten elinolot ovat yleisesti vaikeat.

Lazarus on kuitenkin kehittynyt ryhmä, jolla on käytössään kehittyneitä haittaohjelmia ja kykyä tehdä kyberhyökkäyksiä, Ruohonen sanoo. Se kuuluu valtiollisten hakkeriryhmien raskaaseen sarjaan, vaikkei ehkä olekaan kaikkein parhaimpia.

– Pohjois-Korea on pystynyt hiomaan kyberhyökkäyskykyään vuosien saatossa.

Pääsääntöisesti Lazaruksella on kaksi tavoitetta. Niistä ensimmäinen on juuri aiemmin mainittu yritysvakoilu.

Toinen motiiveista on taloudellinen hyöty eli rahan saanti Pohjois-Koreaan. Taloudellisen hyödyn tavoittelu on ollut pitkään Lazaruksen agendalla ja sitä varten on hiottu ja kehitetty tekniikoita, Ruohonen sanoo.