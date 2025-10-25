Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo pitävänsä Pohjois-Koreaa "ainakin jonkinasteisena ydinasevaltiona".
Trump teki luonnehdintansa, kun häneltä kysyttiin, mitä mieltä hän on Pohjois-Korean vaatimuksesta, jonka mukaan Yhdysvaltojen on tunnustettava Pohjois-Korea ydinasevaltioksi ennen kuin neuvottelut maiden välillä ovat mahdollisia.
Trump on sanonut haluavansa tavata Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin. Virkamieslähteiden mukaan tapaaminen ei ole ohjelmassa ainakaan Trumpin nykyisellä Aasian-matkalla, jolle hän lähti aamulla Suomen aikaa.