Kim Jong-un lupasi "kauniin elämän" Venäjällä kuolleiden sotilaiden omaisille

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasi perjantaina Ukrainan sodassa kuolleiden pohjoiskorealaisten sotilaiden omaisia.

Kim Jong-un kutsui sureville omaisille pitämässään puheessa menehtyneitä sotilaita marttyyreiksi ja lupasi heidän perheilleen kauniin elämän.

Hänen mukaansa sotilaiden ja upseerien sankariteot olivat mahdollisia perheiden antaman voiman ja rohkeuden ansiosta. Uutistoimisto Reutersin mukaan Kim Jong-un kutsuikin heitä "maailman sitkeimmiksi, isänmaallisimmiksi ja oikeudenmukaisimmiksi ihmisiksi".

Kim ilmaisi "surua siitä, ettei onnistunut pelastamaan arvokkaita henkiä" miesten kohdalla, jotka uhrasivat elämänsä puolustaakseen maansa kunniaa, kertoi KCNA:n valtiollinen uutistoimisto lauantaina.

Pohjois-Korean televisio näytti myös, kuinka Kim ojensi kehystettyjä valokuvia kaatuneista sotilaista heidän sureville perheilleen.

Joukkojen määrästä ei ole tarkkaa tietoa

Tapaaminen oli viimeisin kunnianosoitus joukoille, jotka kärsivät suuria tappioita Venäjän Kurskin alueella, joka rajoittuu Ukrainaan. Kim ja Venäjän presidentti Vladimir Putin myönsivät joukkojen lähettämisen huhtikuussa kuukausien hiljaisuuden jälkeen.

Maataan diktaattorina hallitsevan Kimin on määrä tavata Putin Kiinassa ensi viikolla sotilasparaatissa, joka juhlistaa Japanin antautumista toisessa maailmansodassa. Tämä on heidän kolmas tapaamisensa kahden vuoden sisällä.

Etelä-Korean tiedustelupalvelun mukaan Pohjois-Korea on lähettänyt 15 000 sotilasta taistelemaan Venäjän rinnalle Kurskiin. Heistä noin 600 uskotaan kuolleen. Tarkkoja lukuja ei ole, koska Venäjä ja Pohjois-Korea eivät niitä julkista.