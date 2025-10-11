Diplomaatit olivat pitkään niitä harvoja, joilla oli mahdollisuus saada edes jonkinlaista kuvaa siitä, mitä suljetussa Pohjois-Koreassa tapahtuu. Suomeen toimitetut raportit maasta salattiin neljännesvuosisadaksi ja niissä oli paikoin siekailemattomia arvioita paitsi maan tilasta, myös maan johtajien terveydentilasta.

Ulkoministeriön arkistosta löytyvät julkiseksi tulleet raportit ja muistot Suomen diplomaattien vierailuista Pohjois-Koreassa. Raporteissa käyvät ilmi muun muassa Suomen pyrkimykset saada maata maksamaan 1972 toimitetusta paperitehtaasta syntynyttä miljoonavelkaansa ja maiden pyrkimykset löytää yhteistä maaperää käsityksissä kansainvälisistä maailmanpolitiikan tapahtumista.

Perunat ovat omanlainen anekdoottinsa Suomen ja Pohjois-Korean välisestä diplomatiasta. Vuonna 1999 pohjoiskorealaiset tiedustelivat diplomaateilta, voisiko Suomi kustantaa kaksi heidän asiantuntijaansa opiskelemaan Tyrnävän siemenperunakeskukseen. Tätä taustoitettiin Pohjois-Korean ongelmilla perunaruton kanssa.

– Perunanviljely tuli esille kaikissa viranomaistapaamisissa. Se tuntuu olevan tämänhetkinen mantra, ja näyttää tuottaneen tuloksena Yhdysvaltojen peruna-apupäätöksen, eräässä muistiossa todetaan.

Pyyntöön peruna-asiantuntijoiden koulutuksesta ilmeisesti myös suostuttiin.

Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fidan ruokaturvaohjelma pyrki vuosia jakamaan maassa perunanviljelyyn liittyvää tietotaitoa. Järjestö päätti toimintansa maassa vuonna 2019.

Suorat sanat Suuren johtajan salatusta kasvaimesta

Oma lukunsa ovat raporteista löytyvät suorasanaiset kuvaukset Pohjois-Korean perustaneen suuren johtajan Kim Il-sungin terveydentilasta. Kim rakensi ympärilleen ainutlaatuisen henkilökultin, joka on sittemmin laajentunut hänen koko dynastiaansa. Pohjois-Koreaa johtaa Kim Il-sungin pojanpoika Kim Jong-un.

Esimerkiksi vuonna 1987 alkuvuodesta eräässä raportissa kerrottiin diktaattorin "veitikkamaisen hymyilyn" lisäksi suorasukaisesti tämän kaulassa olevasta kasvaimesta.

– Niskassa, oikealla puolella oleva näkyvä tumoori loisti punaisensa entistä kirkkaammin kuin hyvä auton jarruvalo, teksti kuvailee.

Vastaavaa sanailua kirjasi suurlähettiläs Arto Mansala vuonna 1992, kun hän raportoi kohtaamisestaan Kim Il-sungin kanssa jäähyväiskäynnillään Pohjois-Koreassa. Hän kuvaili miestä verrattuna jonkin verran väsyneeksi ja voimattomaksi, kun vertasi kokemusta parin vuoden takaiseen tapaamiseen.

Mansala kirjoitti, että ikäänsä nähden suhteellisen hyvässä kunnossa olleen Kim Il-sungin terveydentilan kerrotaan olevan maassa toimivien diplomaattien keskuudessa keskeinen juorujen aihe. Mansala itse käyttää itse termiä "spekulaation lähde".

Mansala antoi kuitenkin oman, varsin suorasanaisen huomionsa paitsi Kim Il-sungin terveydestä, myös tämän johtaman maan viestintälinjasta.

– Suuri niskassa oleva kasvain ei ole myöskään pienentynyt ja se on selvästi nähtävissä lukuun ottamatta kaikkia Suuresta Johtajasta otettuja valokuvia tai hänestä tehtyjä filmejä, hän kirjoittaa.

Kim Il-sungia sai kuvata vain sellaisesta kuvakulmasta, jossa tämän kasvain ei näkynyt. Dynastiansa perustanut, sittemmin arvonimen "ikuinen presidentti" saanut Kim Il-sung kuoli vuonna 1994 sydänkohtaukseen 82 vuoden iässä.

Selvää on, että Pohjois-Koreassa olisi suhtauduttu vähintäänkin vihamielisesti siihen, että maan palvotun johtajan terveydentilasta kirjoitettaisiin jotakin muuta kuin sitä ylistäviä kommentteja. Tulikin tarpeeseen, että nämä arkaluontoisia havaintoja sisältävät paperit pidettiin salaisina 25 vuotta. Tämä osaltaan mahdollisti kiertelemättömän raportoinnin Suomen ulkopoliittiselle johdolle.

Piikittelyä propagandalle ja kylmääviä tarinoita

Toisinaan diplomaattien kynäilyt tallensivat hyvin tarkkasilmäistä kuvausta Pohjois-Korean tilanteesta.

Vuonna 1998 toimittajataustainen suurlähettiläs Pasi Rutanen kirjoitti valtuuskirjeen luovutusmatkasta paikoin kaunokirjalliseksi yltyneen raportin, jossa hän värikkäästi luonnehti havaintoja Pohjois-Koreasta ja täyttyneitä orwellilaisia odotuksia.

– Air Koryo:n Tupolevin räsymatot, pitsinyplätyt istuinten päällysliinat, vanhasta Neuvostoliitosta tutun puhdistusaineen tuoksu sekä mieltä nostattavat kovaäänisen isänmaalliset laulut kuuluvat nekin lähtötunnelmiin, hän kirjoitti matkasta maahan.

Raportissa oli myös omaa terävää piikittelyä paikalliselle propagandalle. Kansan kerrotaan vierailua edeltävinä viikkoina juhlineen maan asetettua Maata kiertävälle radalle maan johtavaa dynastiaa ylistäviä hymnejä soittavan satelliitin.

– Lännessä tätä ihmettä ei kumma kyllä ole vielä havaittu, Rutanen naljailee länsimaissa epäonnistuneeksi raportoidulle Kwangmyongsong-1 satelliitin laukaisulle.

Raportissa kuvaillaan niin yleisten paikkojen propagandaa kuin poliittisin symbolein varustettua aukiota maan ulkoministeriön vieressä, jonka "autiutta ja ankeutta on turha yrittää kuvailla".

Diplomaattisten tapaamisten henkeä on raporteista kiinnostava seurata, milloin yhtä henkilöä luonnehditaan rennoksi ja huumorintajuiseksi, milloin toista kuvaillaan "varteenotettavaksi ammattimieheksi" ja taas kolmannen kerrotaan "virittävän dynastian henkilöpalvontaan liittyvän sanahelinän todella korkealle".

– Kenraali Kim Jong-ilin johdolla on näet mahdollista voittaa kaikki ongelmat. Hän ei ole ainoastaan viisas ja kokenut, vaan hänellä on myös kyky nähdä tulevaisuuteen. Täydellistä kansan ja sotilaiden luottamusta osoittaa näiden kenraalille laulama laulu: "Jos Te ette ole olemassa, emme mekään ole olemassa", mainittua sanahelinää referoidaan.

Raportti päättyi synkkiä ajatuksia nostattaneeseen tarinaan pohjoiskorealaisesta elämästä.

– Jossain maan koilliskulmassa käyneet ulkomaalaiset ovat törmänneet kummalliseen uskomukseen. Tuolla alueella väkiluku oli pudonnut lähes miljoonalla. Kun maalaisilta kysyttiin, minne suuri osa väestöstä oli kadonnut, nämä vastasivat: "He lähtivät satelliitilla." Kun samaa kysyttiin kadonneen karjan kohtalosta, vastaus oli, että myös karja oli lähtenyt satelliitilla.

Raportin kylmäävyyttä selittää se, että Pohjois-Korealla on maine ihmisoikeuksia kunnioittamattomana maana, jossa kansan henki voi olla halpa.

Pohjois-Korean "maailman tyhjin hotelli"

Diplomaattien raportit ja muistiot sisälsivät paikoin erikoisiakin anekdootteja.

Pekingissä suurlähetystön virkaatekevänä asiainhoitajana toiminut Matti Pullinen ihmetteli raportissaan vuonna 1989, miten pohjoiskorealaisilla oli halua ja varaa monumentaalisiin rakennushankkeisiin, jotka maan pääkaupungissa hakivat hänen mukaansa vertaistaan.

– Maailman suurimman riemukaaren ja maailman suurimman stadionin seurauksi on valmistumassa maailman suurin 105-kerroksinen hotelli. Siitä tulee myös maailman tyhjin, hän arveli.

Tämä oli erityisen silmiinpistävää, koska Pullinen arvioi Pohjois-Korean köyhää maaseutua nähtyään, että maa on kehitysmaa, jota voisi ehkä verrata Keski-Kiinan köyhimpiin ja takapajuisimpiin maakuntiin – paitsi että tunnelma on hänestä Pohjois-Koreassa masentuneempi.

Radiottomat autot ja käyttökelvottomat patruunat

Pullinen kertoi, että Pohjois-Korea on ainoa maa, jossa hän ei ole nähnyt missään radioita. Hänen vuokraamastaan uudehkosta Mersustakin oli poistettu radio ja jopa antenni.

– Ehkä siitä olisi tullut väärää ohjelmaa. Kasettisoitin kyllä löytyi, samoin yksi paikallista musiikkia sisältänyt kasetti. Sitä kuuntelimme useamman päivän, hän raportoi.

Toinen erikoinen huomio koski Korean ulkoministeriön työntekijöiden kanssa tehtyä metsästysretkeä, jossa osallistujille jaettiin vanhat haulikot, joilla ei patruunoiden laadun vuoksi saatu ammuttua tavoiteltuja fasaaneja.

– Samoilla haulikoilla oli määrä ampua myös kauriita, mutta sen tasoiseen eläinrääkkäykseen ei enää oikein luonto riittänyt. Ammuin ohi, diplomaatti kirjoitti.

– Pohjois-Koreaan metsästysmatkalle lähteville annankin yhden neuvon: ottakaa omat aseet ja patruunat mukaan! Riistaa on paljon, ja maaseutua on mielenkiintoista katsella, mutta edellä kuvaamani tekniset puutteet saattavat tehdä kokemuksesta aika tympeän.